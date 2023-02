Filha de Ana Maria Braga relata drama vivido no Litoral Norte de São Paulo

Nesta semana, Ana Maria Braga entrou no “Mais Você”, por meio de um vídeo, para contar como estava a situação no litoral Norte de São Paulo, onde foi passar o Carnaval. Agora, Mariana Maffeis, filha da apresentadora, detalhou como foram os últimos dias em Barra do Sahy, em São Sebastião.

Segundo a primogênita de Ana Maria, ela, o marido, Badarik González, e os filhos Joana, Maria e Varuna estão bem. Pelo Instagram, Mariana disse que esperou a liberação das estradas para deixar a região, que sofreu com alagamentos.

“Por aqui estamos bem. Ainda no litoral. Resolvemos esperar o trânsito melhorar, pois com a abertura da estrada muitos carros foram ao encontro de seus destinos. Nossa casa está relativamente longe das áreas de risco e que foram afetadas; a única questão foi a obtenção de mantimentos”, disse ela.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fora Gustavo ganha força e brother deve ser o próximo eliminado

De acordo com a filha de Ana Maria Braga, o marido precisou esperar horas em uma fila de supermercado para conseguir comprar água. No desabafo, ela também disse que a maioria dos turistas já tinham deixado a Barra do Sahy, em São Sebastião.

Diante do caos, Mariana também contou uma boa ação que foi feita pela família. No Instagram, ela afirmou que foi com o marido e os filhos até a Vila Sahy, onde conseguiram entregar uma bandeja com laddus, doce indiano feito por Badarik . “Pudemos sentir um pouco mais o drama vendo as ruas repletas de lama com colchões, sofás, geladeiras, paus; todos arrastados pela água. Por todo o lado voluntários trabalhando; marmitas chegando, mais mantimentos”, escreveu.

Por fim, Mariana Maffeis agradeceu ao carinho que vem recebendo: “Agradeço as mensagens de preocupação. Na grande noite de Shiva, a água desceu em fúria lavando vidas e nos mostrando uma vez mais nossa insignificância. Toda a mobilização que pudemos ver nestes dias me dá a esperança que isso sim é possível”.

LEIA TAMBÉM: Este foi o verdadeiro motivo que fez Jojo Todynho se afastar das redes sociais