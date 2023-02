“Eu não compito por homens”: 5 das frases mais explosivas que Shakira lançou à Clara Chía

Shakira e Karol G “quebraram a Internet” nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, com sua nova música TQG, na qual dão indiretas picantes aos ex-namorados, Anuel e Gerard Piqué.

Além disso, Shakira aproveitou para dar indiretas à atual namorada do ex, Clara Chía Martí, deixando claro para ela com toda a elegância do mundo que quem perdeu foi ela.

A colombiana tem frases que muitos classificaram como “aniquiladoras” em sua nova música dedicada à jovem de 24 anos.

As frases mais explosivas que Shakira dedicou a Clara Chía na música TQG

“Diga ao seu novo bebê que eu não compito por homens”

Na música, Shakira diz essa frase, deixando evidente para Clara Chía que ela não tem a menor intenção de brigar por Piqué e deixa o caminho livre, como fez desde que soube da infidelidade de seu ex.

Shakira y Karol G destilando veneno en sus canciones en contra de los hombres y volver a las mujeres más resentidas. Vayan al sicólogo o vuelvanse lesbianas y dejen la toxicidad con el mundo por sus fracasos en el amor #TQG Te quiero gonorrea pic.twitter.com/5eYxgQyTWo — Salppicon (@Salppicon) February 24, 2023

“Pra ela parar de ficar provocando porque, pelo menos, você era bonito comigo”

Com esta frase, a colombiana revela que a namorada de Piqué já a insinuou, mesmo sendo ela quem se meteu na relação. No trecho, Shakira enfatiza que desde que se separaram, o ex-jogador parece mais descuidado, isso porque, supostamente é Clara Chía que compra suas roupas.

“E você quer voltar, eu já sabia, curtindo minha foto”

Shakira y Karol G la van a sacar del estadio con este dueto. Ufff 🔥🔥 pic.twitter.com/K2R9VdnOpB — Alex Gómez (@ALEXFERNEY) February 24, 2023

A colombiana mandou um recado à jovem de 24 anos de que seu agora ex ainda está de olho em sua vida e em tudo que ela faz e publica, por isso ela ainda a segue no Instagram.

“O que sua namorada jogou em mim nem é raiva, eu rio”

Shakira deixa claro que Clara fez várias coisas para provocá-la, mas, embora no começo tenha doído e incomodado, ela deixa claro que ela não liga mais.

La Loba y La Bichota ahora facturan juntas: "Haciendo dinero como deporte".



TQG tema donde Shakira y Karol G hablan de sus ex: Piqué y Anuel, y le tiran a sus parejas: Clara y Yailín.



Algunos han calificado la colaboración como histórica en la música colombiana.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/IjCF54lYMC — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) February 24, 2023

“Você parece feliz com a sua nova vidaMas se ela soubesse que você ainda me procura”

No trecho, Shakira tem a dizer que Piqué ainda a procura após a separação.

Leia também: