Este foi o verdadeiro motivo que fez Jojo Todynho se afastar das redes sociais

Depois da folia do Carnaval de 2023, Jojo Todynho decidiu se afastar das redes sociais, mas o motivo não é a polêmica envolvendo o seu ousado look, que foi usado na última noite de desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Segundo o Em Off, a influenciadora digital está doente e usou as redes sociais para explicar aos fãs. Por meio dos Stories, ela justificou: “Oi amores, passando para deixar um beijão pra todo mundo e agradecer pelo carinho, estou muito gripada”, começou a famosa.

Ainda na sequência de vídeos, Jojo Todynho falou de momentos difíceis: “Estou estressada ao extremo! Chega estou fanha… É, vou dar um up no meu closet porque está um caos, mexer aqui em cima da cama, estou com o ouvido meio abafado e não estou ouvindo. Vou ficar ausente do Insta para me realinhar. Estou estressada e sensível, quando fico assim eu choro”.

A cantora, que ainda enfrenta diversas polêmicas envolvendo o fim do casamento com Lucas Souza, recebeu o carinho dos fãs e também disse que estava sendo bem cuidada: “Não sei mais o que tomar, acho que vou pedir pra minha avó fazer aquele xaropão com alho e com tudo, eu não estou aguentando, minha cabeça está estourando”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Fora Gustavo ganha força e brother deve ser o próximo eliminado

No desabafo, Jojo voltou a falar que estava estressada e disse que só retornava às redes sociais quando estivesse melhor: “Olha que fiz terapia hoje mas estou estressada. Que luta! Se mais tarde eu estiver mais tranquila eu volto para dar uma zuada aqui no Insta. Fiquem com Deus, até mais tarde ou até amanhã”.

Jojo responde críticas na web

Depois de aparecer com o bumbum de fora na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, Jojo Todynho resolveu soltar o verbo para quem criticou o look usado por ela. Pelo Instagram, a famosa disse: “Uma raba dessa, você acha que eu vou esconder? Sou privilegiada, meu bem!”.

Jojo Todynho fica irritada com comentários sobre o look de Carnaval e joga a real (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo mandou um recado para quem quer controlar suas roupas e sua vida: " Quem se incomoda, que tampe a sua”, disse ela, que, aos poucos, está voltando a falar sobre sua vida no Instagram.

Com o clima quente do Rio de Janeiro, a cantora usou um macacão jeans, que estava com a parte de trás cortada na região do bumbum, ou seja, ficou tudo à mostra para quem estava no camarote ver. Na postagem, a cantora escreveu: “Vim para causar”, deixando claro que estava pronta para os comentários.

LEIA TAMBÉM: Thiago Lacerda ganha novo papel em novela substituta de “Mar do Sertão”