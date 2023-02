BBB 23: Sarah Aline vence sexta Prova do Líder e indica Cara de Sapato diretamente ao paredão

BBB 23: Sarah Aline vence sexta Prova do Líder e se classifica para mais uma semana no programa (Reprodução/TV Globo)

Esta quinta-feira (23) contou com a sexta Prova do Líder no ‘BBB 23′ e mexeu com os ânimos dos confinados, resultando na vitória de Sarah Aline. Com um participante a menos, os competidores se aproximam cada vez mais do tão sonhado prêmio milionário.

Após vencer a dinâmica da semana, Sarah levou a sexta coroa como líder da casa. Em seguida, foi orientada a indicar alguém diretamente ao paredão. Cara de Sapato foi o indicado da líder e puxou Fred Nicácio no contragolpe.

A prova da noite de hoje (23) aconteceu em nove fases eliminatórias, restando três jogadores para a última. Além da vitória, o líder também foi bonificado com dez mil reais.

Como resultado, Sarah acabou levando a melhor. O funil do reality está ficando cada vez mais estreito a cada semana, colocando os brothers em posições decisivas dentro da casa. Na tarde de hoje (23), Mc Guimê atendeu ao Big Fone e recebeu o Poder Supremo, podendo trocar qualquer pessoa que estiver no paredão, até mesmo o indicado pelo líder.

E aí, quem você acha que deverá ser o próximo emparedado e eliminado do programa?

Eliminação da semana

Cristian esteve na última berlinda e foi eliminado do reality show nesta terça-feira (21). Como de costume, Tadeu Schimdt anunciou a saída do brother após um discurso sobre a performance do jogo dos emparedados. A eliminação de Cristian somou 48,32% dos votos do público.

Dentre os brothers na berlinda estavam Cristian, Fred e Ricardo Alface. O líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação direta de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou, resultando na formação do paredão passado.

