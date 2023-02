BBB 23: Pedro Sampaio invade a casa e comanda festa com ritmo de Carnaval

Pedro Sampaio está de volta ao “Big Brother Brasil”. Depois de uma quinta-feira (23) tensa, os participantes da 23ª temporada do reality show precisam de uma festa para relaxar e o funkeiro será responsável por isso.

Nesta sexta-feira (24), o DJ vai até a casa para comandar a festa dos brothers e sisters e garante estar muito animado para mais uma noite: “É a minha primeira apresentação solo na casa, então vai ser um baita show especial”, comentou ele.

Em entrevista ao GShow, Pedro Sampaio garantiu que é fã do programa e sempre que pode acompanha ao “BBB 23″ na estrada: “O BBB é um programa que todo mundo acompanha, curte, então fazer show para a galera que está lá é uma vibe diferenciada!”, contou ele.

Em 2020, Pedro Sampaio agitou o Top 10 do "BBB" com show no telão (Reprodução/Globo)

No repertório desta sexta-feira (24), os brothers e sisters vão curtir um pouco daquilo que foi apresentado aos foliões no Carnaval de 2023: “Quero fazer um show animado, com gostinho de folia, para a galera curtir e dançar muito”, revelou o artista.

Quando Pedro Sampaio deixa a casa, sua bancada de som se transforma em palco para os participantes dançarem. Na festa cheia de LEDs, trends temáticas mudam a vibe da comemoração.

No "BBB 22", Tadeu Schmidt levou Pedro Sampaio e Gloria Groove ao estúdio (Reprodução/Globo)

Com o tema hit pop, a festa do “BBB 23″ leva para o confinamento o universo do cinema e da televisão, mostrando aos participantes que é possível brincar, mesmo com um Paredão no sábado (25). Eles também terão disponíveis alguns objetos, como claquete, câmera e luzes especiais de vídeo.

Na terceira trend, o basquete toma conta da festa: bolas, adereços de torcida, uniforme e outros elementos ligados ao esporte são disponibilizados aos jogadores. Na última surpresa da festa, a vibe retrô das décadas de 1970 e 1980 chega com direito a globo giratório, espelhos, câmera instantânea e acessórios que completam a pegada disco da época. Com peças pretas, os looks dos participantes se adaptam aos diferentes momentos da noite.

