BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão e tensão pós Prova do Líder toma conta da casa (Reprodução/Globo)

O ‘BBB 23′ foi uma noite repleta de surpresas após acontecer a Prova do Líder. Com a vitória de Sarah Aline na dinâmica, a sister se viu livre da berlinda, além de receber imunidade por mais uma semana. Assim que montou seu grupo VIP, Tadeu Schmidt orientou a sister para realizar sua indicação ao paredão.

A participante usou seu poder para emparedar Cara de Sapato, pois era a opção viável de acordo com seu jogo no reality. Em seguida, todos foram para a sala terminar o restante dos votos. No contragolpe, Sapato puxou Fred Nicácio e Domitila foi a indicada da casa.

Conforme MC Guimê atendeu ao Bigfone mais cedo, o participante arrematou o Poder Supremo, o qual poderia trocar uma pessoa do paredão por outra. Aliado de Sapato, o MC tirou o lutador da berlinda e colocou Gustavo Cowboy direto ao paredão.

Sendo assim, Gustavo, Domitila e Fred Nicácio estão no paredão desta semana.

Leia mais: BBB 23: Sarah Aline vence sexta Prova do Líder e indica Cara de Sapato diretamente ao paredão

Eliminação da semana

Cristian esteve na última berlinda e foi eliminado do reality show nesta terça-feira (21). Como de costume, Tadeu Schimdt anunciou a saída do brother após um discurso sobre a performance do jogo dos emparedados. A eliminação de Cristian somou 48,32% dos votos do público.

Dentre os brothers na berlinda estavam Cristian, Fred e Ricardo Alface. O líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação direta de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou, resultando na formação do paredão passado.

Leia mais:

Abaixo você confere a porcentagem dos votos de cada emparedado desta semana: