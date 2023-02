BBB 23: Boninho ganha apoio ao entrar na polêmica envolvendo o casal Guskey

Pela primeira vez, Boninho, diretor do “BBB 23″, se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o quadro “Big Terapia” e o casal Gustavo e Key Alves, que foi gerada depois de uma piada feita pelo humorista Paulo Vieira, que foi vista como um ataque direto aos dois.

No Twitter, o big boss não entrou em muitos detalhes sobre o assunto, mas questionou os fãs do reality show e do Guskey, junção dos nomes dos participantes: “De onde tiraram essa onda que a gente não respeita?”, escreveu o marido de Ana Furtado na rede social.

Mas, esta pequena frase acabou gerando muitos comentários e alguns internautas apoiaram Boninho. Uma fã do reality show da TV Globo disse que “nunca criticou” o diretor do “BBB 23″ e que estava “disponível para a próxima edição”.

De onde tiraram essa onde que a gente não respeita???? — J.B. Oliveira (@boninho) February 23, 2023

Uma segunda anônima disse que tinha inúmeras críticas ao diretor da Globo, mas desta vez estava do seu lado: “Boninho te critico muito. Mas, o programa está aí com vídeo e falas dela. Se foi em um quadro brincando ou não, é feito com todos eliminados. Não se preocupe, o programa mostra até pouco do que essa mulher fala lá dentro. Até do clube que joga. Ela que vai levar processo aqui fora”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Sarah Aline vence sexta Prova do Líder e indica Cara de Sapato diretamente ao paredão

Já um terceiro mandou uma solução para acabar com as falas polêmicas de Key Alves e Gustavo dentro da casa: “Só se o Boninho cortar o microfone deles. É a única coisa que pode ser feita. Pq eles falaram e vão continuar falando besteira e rendendo novas piadas pro Paulo”.

Entenda a polêmica

Paulo Vieira usou do humor para falar de Key Alves no “Big Terapia”, quadro que comanda dentro do “BBB 23″, mas acabou errando a mão e virando um dos assuntos mais comentados por causa de uma polêmica gerada na última quarta-feira (22).

No quadro, o humorista disse: “Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela”, disse o humorista, fazendo referência ao debate sobre intolerância religiosa levantado por Tadeu Schmidt na edição.

BBB 23: Paulo Vieira faz piada com Key Alves e Gustavo e ganha haters na internet (Reprodução/Globo)

Mas, o tiro saiu pela culatra, já que a fala foi repudiada pela equipe que cuida das redes sociais da jogadora de vôlei e por muitos fãs do reality show. Pelo Twitter, anônimos apontaram que Paulo Vieira pegou pesado com o casal Guskey.

“O que Paulo Vieira fez ontem com Gudkey foi extremamente desrespeitoso e mentiroso as acusações. Se querem tirar eles, e deixar esse ‘BBB’ florido melhor tirar logo do que cancelar como estão cancelando”, escreveu um perfil.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo estão no paredão e tensão pós Prova do Líder toma conta da casa