VÍDEO: Shakira autografa o Twingo de um fã italiano e vídeo viraliza no TikTok; confira

Quantos quilômetros você viajaria para ter um autógrafo da sua celebridade preferida e ainda viralizar? O italiano Damiano viajou por seis horas até a casa de Shakira levando a traseira de seu Twingo para conseguir um autógrafo icônico.

Isso porque, na música que a colombiana explodiu, em parceria com Bizarrap, BZRP Music Session #53, em que manda diversas indiretas para seu ex, Gerard Piqué e sua nova namorada Clara Chía Marti, incluindo a famosa frase “você trocou uma Ferrari por um Twingo”. O próprio Piqué, em janeiro passado, brincou sobre o trecho, quando apareceu em um evento da Kings League a bordo de um Twingo branco.

Agora chegou a façanha de Damiano: ele viajou até Barcelona para ter a porta traseira de um Twingo (branco) autografado por Shakira. A tampa traseira em questão não pertence ao carro em que ele saiu: foi especialmente destacada e colocada no porta-malas, apenas para que pudesse ser autografada. Confira vídeo abaixo:

O italinao filmou desde os preparativos para a viagem, até chegada à casa de Shakira. Quando ela chega a sua residência, entra direto na garagem, mas o irmão da cantora, Tonino, pediu a traseira do Twingo, levou para casa e saiu com o tão esperado autógrafo. O vídeo do TikTok, imediatamente se tornou viral, já que a assinatura tem até um coração de Shaki.

Com suas filmagens, Damiano ainda nos revelou que a raiva da colombiana contra sua ex-sogra Montserrat Bernabéu não diminuiu em nada: a famosa boneca da bruxa, como demonstra o novo vídeo, ainda está em exibição no varanda da estrela pop, voltada como sempre para a casa da mãe de Piqué.

Os comentários no vídeo que viralizou, são os mais variados e tem até gente pedindo a edição especial do carro: “Eu também quero a Edição Limitada Shakira Twingo [emoji de risada]”. E outros seguidores chamando o italiano de “Mito”.

E você, faria uma viagem dessas pela risada e pelo autógrafo?

