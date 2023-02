“Privilegiada”, diz Jojo Todynho ao rebater críticas de look com bumbum de fora

Jojo Todynho fica irritada com comentários sobre o look de Carnaval e joga a real (Reprodução/@jojotodynho)

Depois de aparecer com o bumbum de fora na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, Jojo Todynho resolveu soltar o verbo para quem criticou o look usado por ela no retorno da folia.

Pelas redes sociais, a famosa disse que os comentários negativos não atrapalham a sua vida e que não vai esconder seu corpo por causa de alguns comentários: “Uma raba dessa, você acha que eu vou esconder? Sou privilegiada, meu bem!”.

Em seguida, Jojo mandou um recado para quem quer controlar suas roupas e sua vida: " Quem se incomoda, que tampe a sua”, disse ela, que, aos poucos, está voltando a falar sobre sua vida no Instagram.

Jojo Todynho não viaja para os EUA e curte Carnaval no Rio de Janeiro (Reprodução/@jojotodynho)

O look ousado de Jojo Toddynho foi usado para acompanhar o desfile da Beija-Flor. Quem acompanhou os stories da famosa no Instagram viu ela dançando e celebrando a folia do Carnaval ao lado dos amigos e fãs.

Com o clima quente do Rio de Janeiro, a cantora usou um macacão jeans, que estava com a parte de trás cortada na região do bumbum, ou seja, ficou tudo à mostra para quem estava no camarote ver. Na postagem, a cantora escreveu: “Vim para causar”, deixando claro que estava pronta para os comentários.

O impacto aconteceu mesmo, mas alguns internautas não curtiram muito a ousadia da ex-esposa de Lucas Souza e detonaram a famosa nos comentários, dizendo que ela estava copiando Anitta.

“Onde está a beleza nessas imagens?”, perguntou uma seguidora. Outro perfil deixou claro que não gostaria de ver o bumbum da famosa: “Queria desver”. Uma terceira fã também não curtiu a roupa: “Vão dizer que está linda?”.

Vale lembrar que, segundo o G1, a famosa quase deixou de ir aos desfiles do Rio de Janeiro por causa das trocas de acusações com o ex-marido, Lucas Souza. Segundo o site, Jojo Todynho cogitou viajar durante a folia para Miami, nos Estados Unidos, para descansar, mas acabou mudando de ideia e aproveitando o feriado no Brasil.

