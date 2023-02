‘Pânico 6’: Diferente de outros assassinos no slasher, entenda por que o Ghostface usará arma na sequência do terror (Reprodução/Paramount Pictures)

Após o trailer oficial de ‘Pânico 6′, um detalhe bastante inusitado chamou a atenção dos fãs da franquia. Pela primeira vez, o assassino mascarado utilizará de uma arma de fogo para acabar com suas vítimas. Contudo, isso é diferente não apenas para a trama, mas também para outras produções do subgênero slasher no terror.

Com a reclamação dos fãs, os diretores Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin justificaram o artifício do Ghostface, relacionando a nova fase da trama com um novo modelo de assassino.

“Temos muitos momentos do Ghostface clássico divertidos e maravilhosos, mas esse não é o Ghostface atrapalhado [de filmes anteriores]”, disse Gillett segundo o DigitalSpy.

“Não queremos que [o filme] seja seguro. Não queremos que seja chato. Queremos que seja divertido e impressione”, disse Olpin. “Quando ouvimos ‘Ghostface em Nova York e ele tem uma espingarda’, foi como: ‘O quê?!’ [Foi uma mistura de] dois sentimentos de ‘o que estamos fazendo?’ e ‘temos que fazer isso!’, que muitas vezes estão intrinsecamente ligados e esse foi um exemplo perfeito disso.”

“Adoramos [o Ghostface atrapalhado], mas para ser assustador e atingir um nível de tensão visceral, queríamos colocar o personagem mais no mundo real”, complementou Gillett. “Se Ghostface está tentando passar por uma porta, ele vai passar! Não há como fugir. Quando ele está perseguindo, a perseguição não termina até que ele alcance seu objetivo.”

Pôsteres individuais

Com a reta final para o lançamento de ‘Pânico 6′ nos cinemas, a produção tem trabalhado arduamente com o material de divulgação. O filme estreia nos cinemas brasileiros dia 9 de março deste ano.

Na segunda-feira (13), cada personagem de peso do sexto volume ganhou um pôster oficial solo. Cada um deles segura uma com o rosto do Ghostface espelhado no reflexo. Para os que não forem assassinos, será melhor buscar uma estratégia de sobrevivência para não ser uma presa mortal do objeto cortante.

