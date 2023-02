O que um especialista em linguagem corporal disse sobre atitude de Kate Middleton no BAFTA?

No fim de semana passado, a princesa Kate e o príncipe William apareceram no tapete vermelho do BAFTA de 2023. Na ocasião, a princesa de Gales nos surpreendeu completamente com sua clássica atitude de moda sustentável, balançando um vestido branco assimétrico de Alexander McQueen (com apenas uma pequena alteração na peça), um par de luvas de ópera pretas desenhadas por Cornelia James e lindos brincos de ouro da Zara.

Depois de analisar as fotos de sua última aparição no tapete vermelho, o especialista em linguagem corporal Darren Stanton teve alguns insights interessantes sobre o comportamento geral da princesa de Gales na cerimônia de premiação em Londres.

Stanton compartilhou que a princesa Catherine se comportava “completamente diferente” de quando o casal estreou no tapete vermelho do BAFTA em fevereiro de 2017. “Anteriormente[Kate] não parecia tão confiante consigo mesma e parecia mais nervosa, o que se traduzia em seu guarda-roupa”, ele disse ao PureWow.

Stanton continuou: “Hoje em dia, Kate não tem medo de usar algo um pouco mais ousado e se comporta de maneira completamente diferente. Ela agora passa de pessoa para pessoa com elegância, integridade e veracidade. Sua linguagem corporal é completamente congruente com a pessoa confiante que ela se tornou”.

O especialista em linguagem corporal ainda afirmou que “Kate adotou um nível muito maior de autoconfiança”. Stanton continuou: “Nos últimos BAFTA, Kate era frequentemente vista andando sozinha sem seu marido William, com confiança e facilidade. Ela cresceu e se desenvolveu muito em sua própria pessoa e um membro significativo da família real, portanto, afastando seus mundos de sua aparência anterior”.

A princesa Kate continua a brilhar a cada aparição que faz.

Leia também: