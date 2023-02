“Não fazia sentido”, diz diretor de ‘Homem-Formiga 3′ sobre ausência de Luis

O filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” surpreendeu os fãs pela ausência de um querido personagem: Luis, o melhor amigo de Scott Lang - o alter ego do protagonista.

Segundo o diretor da produção, Peyton Reed, o carismático personagem nunca esteve nos planos de voltar para o terceiro filme, por conta da quantidade de informações para se passar.

“São muitos personagens no filme. Obviamente temos nossa família Lang-van Dyne-Pym, mas também introduzimos Kang, M.O.D.O.K. e os Freedom Fighters”, disse Reed, em entrevista ao portal The Hollywood Reporter.

“Então tivemos que tomar decisões logo no começo sobre quais histórias poderíamos ou não contar. Amo aqueles personagens. Eles foram realmente divertidos e parte da família Lang, mas conforme avançamos e soubemos que levaríamos a família para o Reino Quântico, apenas não fazia sentido [incluir Luis]”, continuou.

O personagem Luis é interpretado pelo ator Michael Peña, de família mexicana, que também esteve em longas como “Crash” e “World Trade Center”.

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” está em cartaz nos cinemas. Retornaram Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga e Evangeline Lilly como Hope Van Dyne/Vespa.

Também estão no elenco Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, William Jackson Harper, Bill Murray, Kathryn Newton e Jonathan Majors.

Assista ao trailer:

