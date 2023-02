Luxo no Baile da Arara: Este é o look de R$ 23 mil usado por Marina Ruy Barbosa no Carnaval (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Conhecido e frequentado pelos famosos, o Baile da Arara aconteceu nesta terça-feira (21) de Carnaval, no Rio de Janeiro, e diversas celebridades marcaram presença. Marina Ruy Barbosa foi uma das personalidades de passagem no evento, por mais uma vez chamando atenção com seu look durante a ocasião.

A atriz elegeu um macacão branco com rosas vermelhas estampadas e adereços florais na cabeça, ornando com a peça. Além disso, também apostou em um batom vermelho contrastante. A roupa é da famosa grife francesa Yves Saint Laurent e está avaliada por cerca de R$ 23 mil.

Estes foram alguns comentários dos seguidores na publicação da atriz:

“Sempre linda, mas às vezes abusa da beleza.”

“Lindíssima, elegante como sempre.”

“A mulher nunca erra, pô! Está maravilhosa.”

“Eu babo na minha ídola.”

“Eu amei esse batom em um nível.”

“Juro, quem aguenta a beleza desta mulher?”

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Bruna Marquezine aposta em vestido clássico para carnaval

Bruna Marquezine foi uma das famosas presentes nos desfiles do Carnaval 2023 durante o início da semana. Nesta terça-feira (20), a atriz surgiu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com um belo e clássico vestido azul para celebrar e assistir aos desfiles das escolas. A atriz deu um show de elegância!

Look carnavalesco de luxo: Este é o vestido azul de Bruna Marquezine usado na Sapucaí (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

Ao compartilhar o registro nas redes, a famosa recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. Abaixo você confere alguns comentários na postagem da famosa:

“Esse vestido foi tudo.”

“A mulher está um luxo.”

“A rainha do Carnaval 2023.”

“Uma explosão de beleza.”

“Você não cansa de humilhar os pobres mortais com tanta beleza?”

“Que mulher perfeita. Quanta beleza em só uma mulher.”

“Marquezine, você é um espetáculo… Seu sorriso é tão lindo. É visível sua alegria! Você exala beleza de dentro para fora!”