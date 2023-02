Fortuna recebida por Patrícia Poeta é revelada; veja quanto a famosa ganha

Antes de assumir o “Encontro”, Patrícia Poeta era vista na programação da Globo apenas aos sábados, no comando do “É de Casa”, ou quando Fátima Bernardes estava de férias do programa diário. Mas, a famosa ganhou o posto fixo no matinal e conseguiu manter a audiência, no entanto, será que seu salário melhorou?

Segundo informações do site La notícia, a atual apresentadora das manhãs da TV Globo ganha um bom dinheiro para aparecer diariamente, cerca de R$ 1 milhão por mês. Mas, o valor pago pela emissora chega a ser menor do que o salário de Fátima Bernardes, que ganhava R$ 2 milhões para comandar a atração.

Pelas redes sociais, anônimos pedem pelo fim do programa de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Além da apresentação diária, a fortuna recebida garante que Patrícia Poeta participe das reuniões e dos bastidores do “Encontro”, ou seja, depois de aparecer na TV ela se reúne todos os dias com a equipe para criar a atração do dia seguinte.

Vale destacar que desde que assumiu o “Encontro”, a famosa não tira muitas folgas e também não chegou a ficar de férias. Apenas durante a Copa do Mundo em 2022, que Patrícia deixou os estúdios da Globo em São Paulo e aproveitou alguns dias em Fernando de Noronha.

A jornalista ainda precisa desviar de inúmeras críticas que recebe nas redes sociais, seja por falar demais e não dar espaço para os convidados e Manoel Soares, seu parceiro no comando do programa da TV Globo, ou por levar muitas notícias ruins logo pela manhã e ser “acusada” de transformar o “Encontro” em uma atração policial.

Pela terceira vez, Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 (Reprodução/Globo)

Porém, nesta quarta-feira (22), Patrícia Poeta aproveitou o espaço que tem para mandar boas energias para Ana Maria Braga, com quem divide a programação da emissora carioca. Ao vivo, ela mandou forças para a veterana, que testou positivo para covid-19, pela terceira vez.

“Deixa eu aproveitar e mandar um beijão para nossa vizinha Ana Maria Braga. Ana Maria, um beijo grande para você, que você se recupere logo, logo, aí da covid, viu?”, disse a jornalista, que sempre passa o horário ao “Mais Você”.

