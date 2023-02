Filha de Angélica se fantasia com personagem da mãe

Eva Huck, filha dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, conquistou o coração dos internautas na última terça-feira (21). Isso porque ela resolveu se vestir como a fada Bela, da série de TV “Caça Talentos”.

A personagem era interpretada por ninguém menos que a própria mãe, Angélica, que na época também atuava. A fantasia foi escolhida pela pequena de 10 anos de idade para comemorar o Carnaval.

Para dar vida à Bela, Eva se dedicou: colocou um macacão verde, com franjas, cabelo bem cacheado e fez até mesmo uma pinta na coxa esquerda, tal qual a famosa pinta que Angélica tem, no mesmo lugar.

Essa é a segunda vez que a pequena escolhe essa fantasia, já que em 2020 ela também montou um look com a mesma homenagem.

Mais do que se inspirar na mãe, Eva também é fã da fada Bela. Angélica já mostrou a filha assistindo à série dos anos 1990 diversas vezes. Por isso, postou orgulhosa o look da garota em sua conta oficial no Instagram, através dos stories.

Veja:

Eva Huck vestida como Fada Bela (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

Avril Lavigne termina noivado e é vista com Tyga, ex de Kylie Jenner

A cantora Avril Lavigne terminou seu noivado com o rapper Mod Sun. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao portal Page Six.

Contudo, o término parece ter sido uma surpresa para Mod Sun. Isso porque o anúncio do fim chegou no meio de uma turnê do cantor, dias após deixar a agora ex em Los Angeles.

“Eles estavam juntos e noivos três dias atrás, quando ele saiu para uma turnê. Então se alguma coisa mudou, isso é novidade para ele”, disse a assessoria do rapper ao portal estadunidense. Veja a história completa aqui.