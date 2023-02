Ex-One Direction, Niall Horan diz que pede constantemente pelo retorno da banda

Oh dó: diferentemente de outros integrantes da banda, o cantor Niall Horan está sempre lembrando de seus tempo de integrante do One Direction.

A última vez aconteceu durante uma entrevista no “The Kelly Clarkson Show”, quando ele respondeu uma pergunta da apresentadora sobre um possível retorno da banda.

“Nos falamos constantemente, então é uma coisinha boa para se ter [em mente]”, revelou o artista. Ele também contou que conta com o apoio de seus colegas de banda ainda hoje.

A apresentadora, Kelly Clarkson, teve um início de carreira bem parecido com seu entrevistado: ambos foram levados ao estrelato após a participação em um talent show.

Enquanto ela venceu a primeira temporada do “American Idol”, Niall ingressou na versão britânica do The X Factor e acabou entrando para um grupo que mais tarde daria origem ao One Direction, junto com Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Liam Payne.

“Especialmente no programa, tivemos muita sorte. Você via todos os outros artistas sofrendo o tempo todo, em tudo. E tínhamos apenas 16, 17, 18, 19 anos - o que quer que fosse. E foi tão divertido”, relembrou Niall.

Apesar de vencedora, a cantora admitiu que gostaria de ter tido o suporte de uma banda também, tal qual Niall. Ao mesmo tempo, se revelou surpresa quando os meninos terminaram o reality em terceiro lugar.

“Eu faria de novo. É por isso que estou fazendo ‘The Voice’”, brincou o artista. Niall entrou para a 23ª temporada como jurado dos aspirantes à voz dos Estados Unidos.

Vale lembrar que Kelly Clarkson é jurada do programa desde 2018, fazendo uma pausa em sua participação no ano passado.

Atualmente, Niall está em finalização de seu próximo álbum de estúdio “The Show”. Na semana passada, ele liberou o primeiro single, “Heaven”.

