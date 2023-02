BBB 23: MC Guimê quebra grupos e avisa que ‘o couro vai comer’ dentro da casa

MC Guimê não sabe ainda que nesta semana o jogo ganha uma nova velocidade, mas o funkeiro aproveitou a Festa do Líder Cezar, que aconteceu nesta quarta-feira (22) no “BBB 23″, para conversar sobre suas estratégias dentro da casa. É claro que o foco é sobreviver mais uma semana.

Pensando nisso, o cantor conversou com Bruna Griphao e Sarah Aline: “Independente de quem ganhar o Líder, não tem mais esse bagulho de grupo”, disse o famoso, que ganhou o apoio de Sarah, que afirmou que agora “não tem como mais ter”.

MC Guimê quer escapar de Paredão e monta estratégia para quebrar os grupos do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

O marido de Lexa falou ainda sobre as possibilidades de voto e em quem ele confia e desconfia dentro da casa do reality show: “Eu tenho uma parceria com a Sarah, que ela não precisa nem falar, eu imagino que ia questionar votar em mim. Tem gente da galera ali que vota em mim”.

Segundo ele, a partir de agora o coro vai comer no “BBB 23″: Igual lá do nosso quarto, tem gente que vota em tal pessoa e tem gente que não vota. O couro vai comer”, disse MC Guimê, durante a última Festa do Líder.

Depois de ouvir o ponto de vista do artista, Bruna Griphao afirmou que acredita que não seja mais possível fazer voto combinado com os quartos: “Se eu tiver que fazer alguma coisa que não concorde, eu vou sair por um jogo que nem é meu”, disse a atriz, ganhando o apoio de Sarah Aline: “Por uma decisão do grupo. Eu penso nisso também. Tem coisa que me sufoca, me apaga, no sentido de assumir o game”.

Semana turbo do “BBB 23″

Ao longo dos dias, Tadeu Schmidt já tinha adiantado que os participantes da temporada iriam enfrentar uma semana turbo no “BBB 23″, que começa nesta quinta-feira (22).

“Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago”.

Nesta quarta-feira (21), Tadeu explicará com mais detalhes para quem acompanhar o programa ao vivo. Entre as explicações está qual será o Poder Supremo e como será formado o Paredão relâmpago.

Em seguida, o apresentador continua listando os próximos eventos do reality show da TV Globo: “No sábado (25), a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira (28), sai mais uma pessoa”.

