BBB 23: Key Alves testa fidelidade de Gustavo durante a festa e resposta surpreende

No BBB 23, Key Alves interpreta outra pessoa e leva fora de Gustavo (Reprodução/Globo)

No “BBB 23″, festa não é sinônimo apenas de jogo, afinal, o momento é para relaxar e aproveitar para comer, beber e namorar e neste clima que Key Alves e Gustavo divertiram o público com um jogo dentro do jogo.

Na Festa do Líder Cezar Black, os brothers se fantasiam com as diferentes perucas disponíveis e a jogadora de vôlei resolveu encarnar uma outra pessoa e acabou levando um fora do ficante.

De peruca loira, Key chegou em Gustavo com segundas intenções e o fazendeiro deu uma resposta atravessada: “Não, moça, eu tenho namorada, me respeita!”, brincou ele, que já tinha combinado com a famosa.

Mesmo em tom de brincadeira, para Key Alves a estratégia serviu para ela saber como o ficante iria se comportar em uma festa repleta de pessoas desconhecidas. Mas, será que este teste valeu?

Semana turbo do “BBB 23″

Ao longo dos dias, Tadeu Schmidt já tinha adiantado que os participantes da temporada iriam enfrentar uma semana turbo no “BBB 23″, que começa nesta quinta-feira (22).

“Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago”.

Nesta quarta-feira (21), Tadeu explicará com mais detalhes para quem acompanhar o programa ao vivo. Entre as explicações está qual será o Poder Supremo e como será formado o Paredão relâmpago.

Em seguida, o apresentador continua listando os próximos eventos do reality show da TV Globo: “No sábado (25), a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira (28), sai mais uma pessoa”.

