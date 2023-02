BBB 23: Fred Nicácio faz aniversário dentro da casa e fãs reagem na web; confira

Fred Nicácio, ou Doutor Fred, é o mais novo participante do “BBB 23″ a celebrar o aniversário dentro do reality show da Globo. Na casa, a comemoração começou na madrugada desta quinta-feira (23), data de nascimento do famoso, enquanto ele estava na Festa do Líder Cezar Black.

Em um determinado momento, o Doutor Fred deixou o jogo e suas estratégias de lado e foi dançar como se não tivesse Prova do Líder nesta semana. Muito feliz, ele foi parabenizado por todos que estavam no local.

PARABÉNS FRED NICÁCIO PRÍNCIPE 🤏🏼

Fora da casa, a hashtag parabéns Fred Nicácio entrou nos assuntos mais comentados do momento e os fãs celebraram com ele mais um ano de vida. Pelo Twitter, muitos anônimos mandaram mensagens e compartilharam momentos do brother durante o “BBB 23″.

Um perfil compartilhou o vídeo de Fred dançando na frente de um telão e escreveu: “Parabéns Fred Nicácio! Que Deus lhe conceda muita saúde, paz, amor e proteção”. Seguindo na mesma linha, outro anônimo desejou “muito axé e proteção” para o participante do Camarote do “BBB 23″.

PARABENS FRED NICACIO

Há também quem optou em chamar o famoso de príncipe e gostoso ao mandar os parabéns para Fred Nicácio, que é tido como um dos participantes mais polêmicos desta edição do reality show, mesmo quase sendo eliminado na primeira semana de confinamento. Já outros escreveram a palavra “parabéns” diversas vezes.

Intolerância religiosa no “BBB 23″

Nesta segunda-feira (20), Tadeu Schmidt deu mais um puxão de orelha nos moradores da casa. Ao vivo, o apresentador falou sobre religião e intolerância religiosa.

“Eu reparei várias coisas. Sapato tem uma tatuagem linda escrita Jesus nas costas, a gente vê o Fred Nicácio com sua guia rezando sempre, Gustavo rezando de joelhos”, começou Tadeu.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras, não tem religião do bem e do mal. Todos têm os mesmos direitos e a nossa admiração”.

