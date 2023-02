Avril Lavigne termina noivado e é vista com Tyga, ex de Kylie Jenner

A cantora Avril Lavigne terminou seu noivado com o rapper Mod Sun. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao portal Page Six.

Contudo, o término parece ter sido uma surpresa para Mod Sun. Isso porque o anúncio do fim chegou no meio de uma turnê do cantor, dias após deixar a agora ex em Los Angeles.

“Eles estavam juntos e noivos três dias atrás, quando ele saiu para uma turnê. Então se alguma coisa mudou, isso é novidade para ele”, disse a assessoria do rapper ao portal estadunidense.

No último fim de semana, Avril foi clicada por um paparazzi, abraçada com o rapper Tyga na saída de um restaurante em Los Angeles. Eles deixaram o local no mesmo carro, juntos.

Mais fotos da Avril Lavigne com o Tyga 👀 #TTJFCAvrilLavigne pic.twitter.com/kTg38rf9IR — VidadefanAvril (@VidadefanAvril2) February 21, 2023

Segundo o portal TMZ, Avril e Mod Sun estavam vivendo uma fase bem conturbada do relacionamento, com idas e vindas repetidas nos últimos meses. Apesar disso, a separação não aconteceu por conta de traição de nenhuma das duas partes.

Ainda de acordo com o mesmo site, Avril e Tyga já tinham sido vistos juntos em outras ocasiões. Ele, que namorou com a modelo e influenciadora digital Kylie Jenner, está solteiro atualmente.

Noivado de Avril

Avril Lavigne e Mod Sun ficaram noivos em março do ano passado, após um ano de namoro. O acordo foi feito em Paris, com direito a anel especial para a cantora, que publicou uma foto da joia em suas redes sociais na época.

Eles se conheceram em 2021, quando Mod Sun convidou a rockeira para uma participação em seu álbum Internet Killed the Rockstar, na faixa “Flames”.

Antes de Mod Sun, Avril foi casada com o produtor musical Deryck Whibley, entre 2006 e 2010, e com o vocalista da banda Nickelback, Chad Kroeger, entre 2013 e 2015.

