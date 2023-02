‘A Pequena Sereia’: Halle Bailey conta conselho de Beyoncé sobre comentários racistas

Halle Bailey que estreará como a personagem principal na animação da Disney, A Pequena Sereia, se abriu sobre todos os racistas que estão reclamando sobre sua escalação como Ariel.

“Como uma pessoa negra, você apenas espera e não é mais um choque”, disse a atriz ao The Face em uma nova entrevista de capa. “Quando [Chlöe e eu] assinamos pela primeira vez com Parkwood, [Beyoncé] sempre dizia: ‘Eu nunca leio meus comentários. Nunca leia os comentários.’ Honestamente, quando o teaser saiu, eu estava na D23 Expo e fiquei muito feliz. Não vi nenhuma negatividade”, contou.

Quando a cantora, que faz parte da dupla abençoada por Beyoncé, Chlöe x Halle, foi anunciada pela primeira vez no papel de Ariel, muitas pessoas fizeram comentários terríveis, condenando o elenco. E após a divulgação do primeiro trailer, divulgando a versão de Bailey de “Part of Your World”, foi exibido na grande convenção de fãs da Disney, a D23 Expo, mais pessoas criticaram.

“Eu sei que as pessoas pensam: ‘Não é uma questão de raça’. Mas agora que sou ela… As pessoas não entendem que, quando você é negro, existe toda essa outra comunidade”, diz Bailey. “É muito importante para nós nos vermos”.

Em total contraste com o racismo estão todos os vídeos postados nas redes sociais por pais negros capturando a reação de seus filhos ao ver a Ariel de Bailey pela primeira vez. “Eu chorei a noite toda por dois dias, apenas olhando para eles sem acreditar”, diz a atriz. “Isso me faz sentir mais grata por onde estou”.

A história de A Pequena Sereia terá algumas reviravoltas nos materiais de origem - o conto de fadas original de Hans Christian Anderson e o filme de animação da Disney. O diretor Rob Marshall disse em dezembro para a EW que viu Ariel como “uma mulher muito moderna, alguém que vê sua vida de maneira diferente de qualquer pessoa ao seu redor e vai em busca desse sonho”.

E que “não havia agenda” para escalar Ariel. “Estávamos apenas procurando a melhor atriz para o papel, ponto final”, disse ele. “Vimos todo mundo e todas as etnias.”

A Pequena Sereia estreia nos cinemas em 26 de maio.