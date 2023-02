Zé Felipe desabafa sobre show que viralizou: ‘tive crise de ansiedade’

O cantor Zé Felipe desabafou sobre as piadas que vêm sendo vítima nas redes sociais. Após uma apresentação sua viralizar negativamente, ele usou sua conta no Instagram para se pronunciar.

“Eu tive crise de ansiedade. Foi a segunda vez que eu tive. Quem tem sabe quão ruim é a sensação, e a Virginia me ajudou muito a terminar o show. Quem estava comigo sabe o quão difícil foi fazer e terminar o show”, explicou o artista.

Ele ainda deixou o recado para os críticos: “Tem que procurar saber, antes de qualquer coisa, para postar”, disse Zé Felipe, em alusão aos comentários negativos dos internautas.

Pelo YouTube, a esposa do cantor, Virgínia Fonseca, também se pronunciou. “Eu não costumo entrar no palco do Zé Felipe, só se ele me chamar. Eu senti que ele estava mal e fui e entrei na hora para animar, para fazer alguma coisa”, disse a influenciadora digital.

“Eu senti que tinha que fazer aquilo. Fiquei preocupada (…) Ele saiu e falou ‘me deu crise de ansiedade’ (…) Depois, ele voltou outra pessoa”, relatou.

Entenda o caso

O cantor Zé Felipe está viralizando nas redes sociais desde a última terça-feira (21), quando um vídeo de seu show começou a repercutir mal entre os internautas.

As imagens mostram um trecho de uma apresentação do filho do cantor sertanejo Leonardo em Paracuru, cidade do interior do Ceará, realizada no domingo (19). Ele cantava a música “Facilita Aí”.

Contudo, em vez de toda a energia comum aos artistas no momento de shows ao vivo, Zé Felipe aparece completamente parado, apenas cantando. Ao lado dele, está Virgínia, dançando energeticamente a canção.

“Zé Felipe arrasou muito em levar uma intérprete pro show dele, achei bem inclusivo”, ironizou um internauta.

zé felipe arrasou muito em levar uma intérprete pro show dele, achei bem inclusivo pic.twitter.com/FsQawTKZ1s — jaun (@joao_pedrx) February 21, 2023

Leia também: Harry Styles toma bebida diretamente do tênis em show na Austrália: ‘nojenta’