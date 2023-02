Terra e Paixão: Personagem de Rainer Cadete foi inspirado em golpista da Netflix

Após Visky de “Verdades Secretas”, que teve duas temporadas, Rainer Cadete volta a trabalhar com Walcyr Carrasco em “Terra e Paixão”, novela que estreia em maio, na faixa nobre da TV Globo.

Na trama, que vai substituir “Travessia”, o ator foi escalado para o papel de Luigi, segundo o jornalista Fernando Oliveira, do UOL. Ele será um homem sedutor, que vive um romance com Petra, personagem de Débora Ozório, filha de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires).

Mas, em “Terra e Paixão”, o personagem não será boa gente, afinal tudo não passa de um golpe. O casal se conhece por meio de um aplicativo e, no começo, ele será muito companheiro e romântico, mas ao longo dos capítulos o personagem de Cadete revelará um grande golpista, nos moldes de “O Golpista do Tinder”, da Netflix.

Rainer Cadete interpreta Visky, em "Verdades Secretas 2", no Globoplay (Pedro Pinho/TV Globo)

Gravada no Mato Grosso do Sul, a novela levou boa parte do elenco para as locações escolhidas pela direção e, como aconteceu com o remake de “Pantanal”, filmado no mesmo destino. Parte do elenco principal da novela viajou, no final de janeiro, para dar início aos trabalhos nas cidades de Dourados e Deodápolis, no Mato Grosso do Sul.

As cenas foram feitas em fazendas da região e será possível ver o núcleo de Aline (Barbara Reis) e a família de Antônio La Selva (Tony Ramos) em embate. Além disso, os primeiros momentos de Caio (Cauã Reymond) com o irmão Daniel (Johnny Massaro) também foram gravados. Gloria Pires, Paulo Lessa, Agatha Moreira, Debora Ozório, Inez Viana, Charles Fricks, Tatiana Tibúrcio, Flávio Bauraqui, Amaury Lorenzo e Tairone Vale também viajaram para o destino.

Cauã Reymond, Barbara Reis e Johnny Massaro estão em "Terra e Paixão", novela de Walcyr Carrasco (João Miguel Júnior/Globo)

Para Walcyr, a novela da Globo traz o clássico e fala sobre a força do amor, esperança e ambição: “A história apresenta um grande drama amoroso e uma luta por herança, dentro de um ambiente agrícola, rural, uma parte do país ainda desconhecida por muitos, de uma maneira que não estamos acostumados a ver em novelas”.

Ambientada no Mato Grosso do Sul, na fictícia Nova Primavera, a novela tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural, suas cores, cultura e vivências.

