“Seu reality show chegou ao fim”: novo hino de Shakira e Karol G tem indireta clara para ex

A colaboração que tanto esperávamos finalmente está chegando. Shakira e Karol G anunciaram sua nova música, que será dedicada a seus ex.

O nome já havia especulado anteriormente, em janeiro, quando Karol G utilizou uma camiseta com os dizeres ‘Te Quedo Grande’, que remete à sigla ‘TQG’. E, na tarde desta terça-feira (21/02), as cantoras pediram aos fãs que fossem ao Time Square para uma surpresa e lá mostraram uma prévia do vídeo, que será lançado nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro.

#AHORA | Karol G fue a la NBA con una blusa de apoyo a Shakira

“Te quedó grande”, decía la llamativa camiseta que lució Karol G, con lo cual confirmó su apoyo incondicional a Shakira en medio de la polémica por su última canción.#Shakira #gerardpique #Clara #KarolG #NBA pic.twitter.com/cnG7cfMk17 — Periódico La Visión (@lavisionatl) January 22, 2023

Shakira e Karol G estrelam um look sexy na prévia da música dedicada a Piqué e Anuel

Ficou claro a ansiedade dos fãs para saber um pouco mais sobre a próxima música das colombianas, já que milhares de pessoas se reuniram na Times Square para ver a prévia.

La locura que desata Shakira y ahora con Karol G explotó todo

Cientos de gentes tomaron Times Square, Nueva York, corrían gritaban y las esperaban tuvieron que intervenir los policías con todo y caballos. Ella domina el mundo y ahora de la mano de Karol G 🔥 pic.twitter.com/WdSRfEAb2r — Shakira en español 🎶 (@shakiracarla) February 22, 2023

No curto clipe, pudemos ver uma Shakira empoderada e sexy, com um lindo vestido longo e justo azul claro, com gola alta e mangas compridas e seguindo a tendência de 2023, metalizada.

Além disso, Karol G também aparece com um vestido marrom, descoberto nas costas, e em outra tomada ela é vista com um look preto ‘caindo no vazio’.

Na ocasião, os fãs enlouqueceram, já que até um suposto trecho do mais novo hino foi compartilhado: “seu reality show favorito chegou ao fim”, diz uma pequena amostra de como esse assunto será quente.

As especulações das reações dos ex de Shakira e Karol G. foram muitas: “Pobres desses homens, enterre-os agora haha”; “opa só a prévia é picante, imagino o tema todo”; “OMG isso vai ser brutal, Piqué e Anuel já estão tremendo” e “A colaboração do ano e do século”, foram algumas das reações nas redes.

Sem dúvida, essa música promete ser mais quente do que a que Shaki lançou com Bizarrap, em que já deu diveras indiretas para Piqué e Clara Chía.