Se esse Oscar falasse... Confira VÍDEO do Will Smith fazendo alusão ao infame tapa no Oscar

Reprodução Will Smith posta vídeo fazendo piada com momento do Oscar Imagem: @willsmith (TikTok)

Um ano após o polêmico tapa de Will Smith em Chris Rock ser divulgado em todo o mundo durante a premiação do Oscar, Will Smith parece pronto para rir disso... talvez?

Em um vídeo de dueto do TikTok, o ator ouve atentamente enquanto a usuária Sam Rossi, também conhecida como Miss Money Working, discute os benefícios de perguntar a um objeto inanimado, qualquer objeto inanimado, o que ele pensa de você.

De acordo com a legenda de Rossi, “Isso funciona porque tudo tem consciência”. Confira vídeo abaixo:

“Você pode pegar uma caneta e perguntar como ela vê você ou o que ela pensa de você”, diz ela. “E você obterá uma resposta em sua mente a partir de sua intuição. Você pode perguntar ao seu carro o que ele pensa de você, você pode até perguntar ao dinheiro o que ele pensa de você.”

Como se você não soubesse para onde isso estava indo, Will Smith sai da câmera e pega seu Oscar de Melhor Ator por King Richard e começa a dizer algo quando o vídeo termina.

Desde o infame tapa no Oscar do ano passado, em que o ator se ofendeu depois que Chris Rock fez uma piada sobre sua esposa Jada Pinkett-Smith, Smith abordou o incidente várias vezes, mas sempre em um tom grave, se não emocional.

Ele pediu desculpas a Rock um dia após o tapa, chamando seu comportamento de “inaceitável e indesculpável”. Quatro meses depois, ele lançou um vídeo de seis minutos explicando melhor suas ações. “Estou profundamente arrependido e estou tentando sentir remorso sem ter vergonha de mim mesmo”, disse na época. “Sou humano, cometi um erro e estou tentando não pensar em mim como um pedaço de merda”, continuou.

Após o incidente, Will Smith foi banido do Oscar por 10 anos. “O único desconforto que meu coração sente em relação a isso é que tantas pessoas fizeram um trabalho espetacular neste filme [Emancipation]”, disse o ator. “Eu definitivamente perco algumas piscadelas de sono todas as noites pensando que poderia ter penalizado meu time, mas farei tudo o que puder para garantir que todos sejam vistos da maneira que merecem”.

E, mais recentemente, Smith chorou ao falar com Trevor Noah no The Daily Show, relembrando traumas do passado e “uma raiva que foi reprimida por muito tempo”.

“Aquela foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nela. Mas, no final do dia, eu perdi o controle e acho que o que eu diria é que você nunca sabe o que alguém está passando, você sabe?” Smith disse, acrescentando: “Não é quem eu quero ser.”

Este último TikTok, então, atinge um tom distintamente diferente. E enquanto Will Smith pode estar pronto para brincar sobre o tapa do Oscar, ele se junta a praticamente todos os outros, ou pelo menos Rock e Eddie Murphy. Afinal, o riso cura todas as feridas. Mas isso ainda deixa a questão mais importante: o que aquele Oscar tem a dizer?