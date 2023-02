Saideira da folia: confira lista de blocos do sábado pós-Carnaval em São Paulo

Ainda tem energia para mais um fim de semana na folia? No próximo sábado (25) começam as despedidas do Carnaval de São Paulo, com dezenas de blocos desfilando pelas ruas da cidade.

Programe-se: têm blocos para todos os horários e estilos musicais, ao longo de todo o fim de semana. Dentre os megablocos, estão previstos Navio Pirata, com BaianaSystem, Meu Santo é Pop, Se Joga!, Carnavibe e BumbáBloco.

Confira a lista dos blocos que estão confirmados para este sábado:

CENTRO

Meu Santo é Pop: das 13h às 18h. Pop. Concentração no Largo do Arouche, 32 - República

Santa Farra: das 12h às 17h. Samba. Concentração na Rua Martim Francisco, 313 - Vila Buarque

Cecílias e Buarques: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Rua Barão de Tatuí, 253 - Santa Cecília

Charanguinha do França: das 10h às 14h. Clássico. Concentração na Rua Major Sertório, 573 – Vila Buarque

Cordão do Jamelão: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Maria José, 420 - Bixiga

Bloco Q Barra Kat Klub: das 13h às 18h. Pop. Concentração na Rua Augusta 1300 - Consolação

Bloco do Prazer: das 11h às 16h. MPB. Concentração na Rua Baronesa de Itu - Santa Cecília

Kaya na Gandaia: das 14h às 19h. Samba Reggae. Concentração no Largo do Paissandú - República

Bloco Siga Bem Caminhoneira: das 12h às 17h. MPB. Concentração na Praça Marechal Deodoro - Santa Cecília

Bloco da Mamma: das 13h às 18h. Pop. Concentração na Rua Augusta 1300 – Consolação

O Samba Canta História: das 11h às 16h. Samba. Concentração no Pateo do Colegio - Centro Histórico

ZONA SUL

Núcleo Folia: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Archote do Peru, 774 - Grajaú

Bloco Feminista: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Rua Guerreiros do Itajaí - Vila Natal

Bloco Reciclar: das 13h às 18h. Marchinhas. Concentração na Avenida Inácio Cunha Leme - 338 - Interlagos

Bloco do Coroa: das 14h às 19h. Eclético. Concentração na Avenida Carioca - Ipiranga

Vem Com Que Tem, Se Não Tem Vem Também: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Oliveira Melo, 1070 - Vila São José

Bloco Vem Sambar: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua dos Ituanos - Ipiranga

Eco Campos Pholia: das 13h às 18h. Eclético. Concentração na Rua Mourisca, 26 – Jardim São Luís

Bloco do Descubra: das 13h às 18h. Pagode. Concentração na Avenida Helio Pellegrino, 800 - Vila Nova Conceição

Navio Pirata com BaianaSystem: das 13h às 18h. Reggae. Concentração na Avenida Pedro Álvares Cabral - 100 - Vila Mariana

Que Casar Que Nada!: a partir das 13h. Concentração na Rua Laguna – Chácara Santo Antônio

ZONA OESTE

Bloco Velha Guarda: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Rua Engenheiro Willy Fischer, 306 - Jardim Bonfiglioli

Bloco S/A: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Estêvão Lopes, 50 - Butantã

Trio Sebah Vieira: das 13h às 18h. Anos 80. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 658 - Várzea da Barra Funda

Ressaca do Belo Gole: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Praça Nossa Senhora do Ó - Vila Leopoldina

Bloco do Bagaça: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Praça Reverendo János Apostol - Lapa

Nu Vuco Vuco: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Praça Cornélia - Água Branca

Galosamba: das 14h às 19h. Samba. Onde? Concentração na Rua Germaine Burchard - Barra Funda

Zélia, Cássia, Rita, Carolina e Todas as Minas: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Rua Faustolo, 480 - Água Branca

Abacaxi de Irará: das 10h às 15h. MPB. Concentração na Rua Minerva, 188 – Perdizes

Bloco Te Amo Mas Só Como Amigo: das 12h às 17h. Samba. Concentração na Rua dos Pinheiros, 762 - Pinheiros

Os Madalena: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Fidalga, 815 - Vila Madalena

Desliga e Vem: das 10h às 15h. Pagode. Concentração na Rua Padre de Carvalho, 799 - Pinheiros

Heavy Bloco: das 13h às 18h. Pop. Concentração na Rua Simão Álvares, 372 - Pinheiros

Se Joga!: das 13h às 18h. Axé. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Medpholia: das 12h às 17h. Eclético. Concentração na Rua Cristiano Viana, 548 - Cerqueira César

A Ema Gemeu de Canto a Canto: das 12h às 17h. Forró. Concentração na Avenida Faria Lima, 364 - Pinheiros

Bloco do Apego: das 13h às 18h. MPB. Concentração na Rua Tucambira, 21 – Pinheiros

Bloco Tabuleiro: das 11h às 16h. Axé. Concentração na Praça Prof. Resende Puech – Pinheiros

Macaco Cansado: das 14h às 19h. Eclético. Concentração na Rua Harmonia, 67 - Vila Madalena

Fervo da Vila: das 13h às 18h. Frevo. Concentração na Praça Rafael Sapienza - Vila Madalena

Bloco Celebrar – Jammil: das 11h às 16h. Axé. Concentração na Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Bloco Se Te Pego Não Te Largo: das 14h às 19h. Axé. Onde? Concentração na Rua Henrique Schaumann, 567 - Pinheiros

Fogo e Paixão: das 11h às 16h. Brega. Concentração na Avenida Faria Lima, 4500 - Itaim Bibi

Carnavibe feat Ressaca: das 11h às 16h. Concentração na Avenida Marquês de São Vicente, 230 – Várzea da Barra Funda

ZONA LESTE

Furdúncio: das 13h às 18h. Funk. Concentração na Rua Feliciano de Mendonça, 111 - Guaianases

Bloco da 3: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Rua João Francisco Bellegarde - Cangaíba

É Pequeno + Balança: das 13h às 18h. Eclético. Concentração na Rua Mirandinha, 527 - Penha

Bloco do Chiquinho: das 14h às 18h. Marchinhas. Concentração na Rua Santa Bertila, 30 - Jardim Maringá

Nhô Coroné: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Professor Thire – Vila Nhocuné

Santinha é a Mãe: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Maestro Jorge Galati – Vila Nhocuné

ZONA NORTE

Caldeirão do Samba da Dobrada: das 13h às 18h. Funk. Concentração na Rua Dobrada, 165 - Casa Verde

Azaração Casaverdense: das 16h às 20h. MPB. Concentração na Rua Zanzibar – Casa Verde

Cordão do Balaio do Canjico: das 14h às 19h. Samba. Concentração na Rua Raimundo da Cunha Matos – Brasilândia

Vem Pro Trem das Onze: das 15h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Irmã Emerenciana – Jaçanã

Eu sou do Axé: das 15h às 19h. Afro. Concentração na Rua Vicente Amato Sobrinho - Jaraguá

Por Que Bebes Companheiro!!!: das 13h às 18h. Eclético. Concentração na Rua José Doll de Moraes - Santana

Segunda Sem Lei: das 12h às 17h. Samba. Concentração na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 6600 – Mandaqui

BumbáBloco: das 14h às 19h. Marchinhas. Concentração na Rua Viri – Jardim São Paulo

Carnafacul: das 11h às 18h. Eclético. Concentração na Avenida Luiz Dumont Villares, 1593 - Parada Inglesa

Bloco do Pequeno Burguês: das 13h às 18h. Samba. Concentração na Rua Carlos de Laet - Jardim São Paulo

Plusamba: das 13h às 17h. Samba. Concentração na Rua Salete – Santana

