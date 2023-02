Pós Carnaval, Ex-BBB Jessi Alves assume namoro: “Finalmente posso dizer: não estou solteira”

Nesta quarta-feira de cinzas pós Carnaval o clima de romance já está no ar. A ex-BBB Jessilane Alves revelou em suas redes sociais que está namorando uma produtora. A participante do ‘BBB 22′ utilizou suas redes sociais para divulgar uma declaração romântica com diversas fotos dela e da companheira Sté Frick.

“Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA”

O texto compartilhado nesta quarta-feira (22) começa dizendo que muitas pessoas perguntam para a professora de Biologia se ela está solteira e que agora a resposta é diferente.

“Todas as vezes que abro a caixinha de pergunta aqui no insta, a pergunta que mais fazem é se eu estou solteira… Por muitas vezes eu deixei de responder essa pergunta ou levei ela pro lado cômico, porque sempre a resposta era a mesma!”

Ela continua dizendo que achava que um relacionamento não era para ela pois sua forma de amar era intensa. Em sua fala, ela também cita o programa e diz que viveu um turbilhão de emoções desde então.

“Depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar”, continua a ex-sister.

Na declaração, ela exalta as características da nova companheira e afirma que finalmente pode dizer que não está solteira.

“Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra. Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo! Obrigada Deus. Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA”, finaliza a publicação.

