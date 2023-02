Harry Styles toma bebida diretamente do tênis em show na Austrália: ‘nojenta’

O cantor Harry Styles está viralizando na internet com um vídeo em que aparece tomando uma bebida diretamente de um tênis, em cima do palco.

O momento inusitado aconteceu durante um dos shows da turnê mundial “Love On Tour”, em que o artista apresenta os trabalhos de seus dois últimos álbuns, “Fine Line” e “Harry’s House”.

Neste caso, ele estava em um show na cidade de Perth, na Austrália. Por lá, é tradição tomar um “shoey” (entenda abaixo).

“Esta é uma das tradições mais nojentas que já testemunhei”, disse Harry, antes de virar a bebida em cima do palco.

Assista:

Harry Styles does Australian tradition Shoey, drinking out of his shoe at his concert in Perth. pic.twitter.com/zmtPh28ZQ3 — Pop Base (@PopBase) February 20, 2023

“Eu me sinto uma pessoa diferente. Eu me sinto envergonhado de mim mesmo. Parece tão pessoal. Um momento tão íntimo para ser compartilhado com tantas pessoas. Vou discutir isso com meu terapeuta longamente”, comentou o britânico, logo após o fim do desafio.

Contudo, a imagem do cantor bebendo diretamente do tênis provocou diversas reações entre os internautas.

“Esse vídeo do Harry Styles bebendo água no sapato é uma nojeira sem tamanho, parem de colocar isso na minha timeline”, pediu uma internauta.

esse video do harry styles bebendo água no sapato é uma nojeira sem tamanho parem de colocar isso na minha tml pic.twitter.com/jIWE7dbR8G — estevao ferreira (@osakabarb) February 22, 2023

“Eu tô rindo que tá todo mundo que achando nojento o Harry Styles bebendo no sapato e os fãs de Fórmula 1 achando a coisa mais normal do mundo”, riu uma fã do cantor.

eu tô rindo que tá todo mundo que achando nojento o harry styles bebendo no sapato e os fãs de formula 1 achando a coisa mais normal do mundo KKKKKKKK — duda🦋 (@diorslewis) February 20, 2023

“Isso foi super nojento, mas estranhamente eu beberia água no tênis de Harry Styles e isso me assusta”, confessou outra.

isso foi super nojento mas estranhamente eu beberia água no tênis de harry styles, e isso me assusta pic.twitter.com/yS5K4hHJwi — juh ◟̽◞̽ | au’s no fix (@ltwbeau) February 20, 2023

“Minha mãe: ‘minha filha está super bem!’; outra pessoa: ‘senhora, sua filha está a horas vendo o Harry Styles beber no sapato (shoey), ela não tá bem!’”, brincou uma terceira.

minha mãe: "minha filha está super bem!"



outra pessoa: "senhora, sua filha está a horas vendo o Harry Styles beber no sapato (shoey), ela não tá bem!" pic.twitter.com/EdWnESqhVZ — Ali²⁸🦋SDV⚓️9¾ (@_perdidinha) February 20, 2023

Teve até uma fã que resgatou um momento similar de outro show do cantor no país, em 2018, mas com um final diferente. “Eu não vou beber de dentro de um sapato, você é louco? Isso é nojento”, disse Harry, na época.

harry styles harry styles

2018 2023 pic.twitter.com/9Gjlxx7eFP — ash || L❥VE (@sunfflouwerry) February 20, 2023

Entenda a tradição

“Shoey” é um desafio de tradição australiana, em que se comemora uma conquista tomando uma bebida - geralmente alcoólica - usando um sapato como copo.

É comum ver atletas e artistas que passam pelo país celebrando as vitórias tomando “shoey”. No caso de Harry Styles, essa foi a primeira vez que ele aderiu à tradição: em outra ocasião, quando os fãs pediram para ele tomar “shoey”, ele se recusou.

Vale lembrar que o cantor estava calçado na hora em que tomou a bebida. Ou seja, o tênis tinha sido separado especialmente para servir de copo no palco.

Leia também: Ana Maria Braga está com covid-19 pela terceira vez e fala sobre vacinação