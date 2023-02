Flávia Alessandra troca Carnaval por treino: “até o último confete”

A atriz Flávia Alessandra resolveu trocar a folia dos bloquinhos de Carnaval e escolas de samba na última terça-feira (21) para já entrar na rotina de treino.

Com 48 anos de idade, Flávia mantém uma rotina intensa de exercícios físicos. Para lembrar que ainda era época de festa, ela escolheu um look composto por um short amarelo e top de biquíni com transparência. Cobrindo os mamilos, desenhos de cupcakes.

“Suando até o último confete!! Sim minha gente! O Rafa não dá moleza nem no Carnaval… Pra quem quiser seguir nosso bloco, pega a fantasia e vem!!”, escreveu a atriz na legenda, chamando seus fãs para entrar na onda fitness também.

Os fãs da atriz não perderam tempo em elogiar a famosa. “Aff, e eu só faltando academia. Só até recebi um nome de treino #SemFaltar, mas tá difícil”, confessou uma seguidora.

“O foco que eu quero”, disse outra. “As coroas dão de 1000 nas novinhas … Aqui é raiz .. Corpo se mantém esculpido na luta”, comentou uma terceira.

Já teve outras que aproveitaram para elogiar outros pontos fora do treino. “Reels: Flávia treinando. Meu foco: o biquíni (que por sinal, amei)”, riu uma fã. “Muito magra!”, ressaltou outra.

