Fã entra na onda do “BBB 23″ e pede “Fora Encontro” nas redes sociais; entenda

As críticas contra o “Encontro com Patrícia Poeta” seguem pesadas nas redes sociais e, nesta quarta-feira (22), um perfil do programa entrou na onda do Paredão do “BBB 23″ e pediu um “Fora Encontro”.

Postado logo no começo do matinal, a ideia é que a hashtag ganhe força e chegue até a direção da TV Globo, que pode mexer na atração ou substituir por algo “mais matinal”.

Como já vimos outras vezes, entre as maiores reclamações está o falatório de Patrícia Poeta e o excesso de notícias pesadas durante o primeiro bloco do “Encontro”, que chegou a diminuir a participação dos convidados e dos cantores.

Nunca mais assisti @#MaisVoce #Encontro e outros programas que se dizem "Entretenimento" por isso ficam passando notícias dos telejornais e não agrega em nada sem contar que perderam a essência de cada programa. — Robério Silva Oficial😷 (@roberiodsilva) February 22, 2023

O mesmo perfil ainda deu uma ideia para a direção do canal. Segundo ele, as manhãs da TV Globo deveriam retornar com Ana Maria Braga: “Quero o ‘Mais Você’ das 09h30 às 11h45 e tira esse ‘Encontro’”, escreveu o anônimo, que chegou a chamar o programa de “diabo”.

LEIA TAMBÉM: Carnaval 2023: Jojo Todynho chocou ao mostrar bumbum durante a folia

Ainda nesta quarta-feira (22), um outro perfil disse que o programa perdeu a graça: “O que se tornou o ‘Encontro’, hein? Um programa chato, sem força, sem luz e sem axé!”. A postagem engajou entre os haters de Patrícia Poeta, que no passado também pediram o retorno de Fátima Bernardes, que segue no “The Voice Brasil”.

Manoel Soares tá de folga? #Encontro — KrystianeSPM 👁 (@KrystianeSPM) February 22, 2023

Em outro momento, Patrícia Poeta foi criticada por estar sozinha no palco do “Encontro”. Segundo os internautas, a famosa estava feliz com a ausência de Manoel Soares, que está de férias desde terça-feira (20): “Hoje a Patrícia está super feliz. Tem um programa só pra ela”, comentou um anônimo no Twitter.

Um segundo foi na mesma linha e disse: “A Patrícia Poeta deve estar tão aliviada de fazer o programa sem o Manoel”. Vale destacar que as críticas se referem ao entrosamento da dupla durante o programa, há quem diga que a famosa não deixa o jornalista falar.

Convidam a escola campeã de SP e só a Poeta fala no #encontro.

Por que chamam então? Ela sabe tudo. O enredo, canta, dança...

Os convidados: 🤡🤡🤡🤡🤡 — Day (@dayanelaet) February 22, 2023

LEIA TAMBÉM: Ana Maria Braga está com covid-19 pela terceira vez e fala sobre vacinação