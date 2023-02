Carnaval 2023: Jojo Todynho chocou ao mostrar bumbum durante a folia

Jojo Todynho aproveitou o último dia do Carnaval para curtir a noite na Marquês de Sapucaí, onde dançou, acompanhou as escolas de samba do Rio de Janeiro e também chamou a atenção com um look ousado.

Com o clima quente, a cantora apostou em um look jeans, que estava com a parte de trás cortada na região do bumbum, ou seja, ficou tudo à mostra para quem estava no camarote ver. Em uma postagem, ela escreveu: “Vim para causar”.

O impacto aconteceu mesmo, mas alguns internautas não curtiram muito a ousadia da ex-esposa de Lucas Souza e detonaram a famosa nos comentários, dizendo que ela estava copiando Anitta.

“Onde está a beleza nessas imagens?”, perguntou uma seguidora. Outro perfil deixou claro que não gostaria de ver o bumbum da famosa: “Queria desver”. Uma terceira fã também não curtiu a roupa: “Vão dizer que está linda?”.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Saída de Cristian gera conversas durante a madrugada: “Foi tão errado?”

Vale lembrar que, segundo o G1, a famosa quase deixou de ir aos desfiles do Rio de Janeiro por causa das trocas de acusações com o ex-marido, Lucas Souza. Segundo o site,Jojo Todynho cogitou viajar durante a folia para Miami, nos Estados Unidos, para descansar, mas acabou mudando de ideia e aproveitando o feriado no Brasil.

Lucas Souza no Carnaval de São Paulo

Durante o Carnaval, Lucas Souza deixou os problemas de lado e foi para São Paulo curtir a folia e acompanhar a primeira noite dos desfiles no Sambódromo. Mas, ao chegar no evento, ele falou sobre o futuro longe do exército.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, aproveita o Carnaval em São Paulo (Reprodução/Instagram)

“Eu vim curtir o Carnaval em São Paulo. É a primeira vez que eu aproveito, porque em Curitiba não é tão típico. Eu não viajava por questão de trabalho. Eu falei pro pessoal que eu quero aproveitar. Mas, beijo na boca, estou tranquilo”, contou ele, em entrevista à revista Quem.

O ex-oficial do exército também falou sobre a vida de celebridade que ganhou ao se casar com Jojo e disse que não teve bônus: “”Eu não tive bônus ainda da fama. Acho que vai chegar o momento que vai ter bônus”, afirmou ele.

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Key Alves pode ir ao próximo Paredão; entenda o motivo