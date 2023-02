BBB 23: Saída de Cristian gera conversas durante a madrugada: “Foi tão errado?”

Como acontece após as eliminações, a saída de Cristian causou muita conversa entre os participantes do “BBB 23″. Durante a madrugada desta quarta-feira (22), Gustavo e Key Alves conversam sobre a saída do brother, que foi eliminado com 48,32% dos votos.

Deitados em uma cama do Quarto Fundo do Mar, o fazendeiro começou a conversa dizendo que o empresário deveria ter agido mais. Já a jogadora de vôlei disse sua visão sobre o que ele poderia ter feito para ser o quinto eliminado do reality: “Assim, ‘mano, não vou ficar mais no grupo. É isso e isso acabou’. Todo mundo vai entender”, analisou ela.

Em seguida, o brother destacou que sempre alertou Cristian sobre os excessos dentro da casa, mesmo ele sendo um alvo de voto: “Ele era bonzinho. Mesmo eu votando nele, ele ainda me escolheu pra falar bem dele. Só que sempre falei as verdades pra ele. Falava sobre as coisas que ele estava fazendo de errado. Ele me entendeu”.

No BBB 23, Gustavo e Key Alves conversam sobre a eliminação de Cristian (Reprodução/Globoplay)

LEIA TAMBÉM: BBB23: Fred Nicácio percebe ter sofrido intolerância religiosa na casa

Segundo Gustavo, os dois sentaram para conversar antes da eliminação desta terça-feira (21): “‘Se você tiver saindo hoje, vai ser pelo jeito que está o Paredão. Não é pelo que você fez’”, afirmou o fazendeiro.

Depois de muito ouvir, Key Alves levantou se ele foi tão errado durante sua estadia na casa: “Foi o que Tadeu falou hoje. Será que o que ele fez foi tão errado?”, perguntou a jogadora de vôlei, que ouviu de Gustavo: “A gente ficou julgando”.

Quinto eliminado do “BBB 23″

Nesta terça-feira (21), foi liberado o resultado do quinto paredão do “BBB 23″ e Cristian foi deixou o reality show nesta semana. Como de costume, Tadeu Schmidt anunciou a saída do brother após um discurso sobre a performance do jogo dos emparedados. A eliminação de Cristian somou 48,32% dos votos do público.

O líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação direta de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda do reality. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou.

Abaixo você confere a porcentagem de cada emparedado desta semana:

Cristian: 48,32%

Fred: 11,29%

Ricardo: 40,39%

LEIA TAMBÉM: BBB 23: Key Alves pode ir ao próximo Paredão; entenda o motivo