BBB 23: Parabéns do Guimê e semana relâmpago agitam a casa; saiba os detalhes

Confinado dentro do “BBB 23″, MC Guimê não esqueceu o aniversário de Lexa, que segue acompanhando a trajetória do marido no reality show da Globo, e durante o Carnaval, ele reuniu os brothers e as sisters para cantar parabéns para a famosa.

Diante de uma centenas de câmeras espalhadas pela casa, o cantor chamou os participantes do “Big Brother Brasil” e, antes de cantar parabéns para a cantora, fez uma declaração de amor e falou em sonhos.

Emocionada com a homenagem, Lexa usou as redes sociais para falar sobre a surpresa: “Amor aguenta aí mais um pouco, ainda vai demorar para nos encontrarmos, mais vai valer a pena. Eu estou aqui pelos nossos sonhos e nosso objetivo, quando eu chegar compenso tudo isso”.

Semana turbo do “BBB 23″

Ao longo dos dias, Tadeu Schmidt já tinha adiantado que os participantes da temporada iriam enfrentar uma semana turbo no “BBB 23″, que começa nesta quinta-feira (22).

“Ela começa na quinta-feira com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender vai ganhar o Poder Supremo. Na própria quinta, teremos uma Prova do Líder ao vivo. Na sequência, a formação do Paredão relâmpago”.

Nesta quarta-feira (21), Tadeu explicará com mais detalhes para quem acompanhar o programa ao vivo. Entre as explicações está qual será o Poder Supremo e como será formado o Paredão relâmpago.

Em seguida, o apresentador continua listando os próximos eventos do reality show da TV Globo: “No sábado (25), a gente tem uma eliminação. Na sequência, ainda no ao vivo, a gente faz mais um Big Fone, valendo uma imunidade e uma indicação ao Paredão. Na manhã de domingo, temos uma Prova que vai decidir um novo Líder e um novo Anjo na casa. À noite, formamos um novo Paredão com Prova Bate-Volta e, na terça-feira (28), sai mais uma pessoa”.

