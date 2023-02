BBB 23: Key Alves pode ir ao próximo Paredão; entenda o motivo

Key Alves pode ir ao próximo Paredão do “BBB 23″. A jogadora de vôlei contou aos seus aliados que flagrou uma conversa onde MC Guimê e Ricardo falavam mal dela.

Ao conversar com Cezar Black e Gustavo, no Quarto do Líder, a famosa declarou que pode ser o novo alvo da dupla para a berlinda: “Eles vão vir em mim, só que vocês ouviram o que eles falaram?”, questionou ela.

Na conversa, o funkeiro e Ricardo, que são aliados inseparáveis dentro do “BBB 23″, analisaram o perfil da jogadora de vôlei e chegaram a chamá-la de “articuladora”.

Na conversa com os aliados, Key Alves ainda afirmou que a dupla tem medo dela, mas que “vão vir” para colocá-la no Paredão. Mas, Gustavo tentou acalmar os ânimos e disse que Guimê e Ricardo “não entendem as pessoas”.

Vale lembrar que Guimê já havia dito que os seus próximos alvos seriam Key e Gustavo: “Eu sei o que estou sentindo aqui dentro, sei o que estou vendo aqui dentro. Não vou ficar passando pano, não”, afirmou o cantor.

Quinto eliminado do “BBB 23″

Nesta terça-feira (21), foi liberado o resultado do quinto paredão do “BBB 23″ e Cristian foi deixou o reality show nesta semana. Como de costume, Tadeu Schmidt anunciou a saída do brother após um discurso sobre a performance do jogo dos emparedados. A eliminação de Cristian somou 48,32% dos votos do público.

O líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação direta de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda do reality. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou.

Abaixo você confere a porcentagem de cada emparedado desta semana:

Cristian: 48,32%

Fred: 11,29%

Ricardo: 40,39%

