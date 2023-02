BBB 23: Cristian é o quinto eliminado do reality com 48,32% dos votos (Reprodução/TV Globo)

Nesta terça-feira (21), foi liberado o resultado do quinto paredão do BBB 23 e Cristian foi o eliminado da semana. Como de costume, Tadeu Schimdt anunciou a saída do brother após um discurso sobre a performance do jogo dos emparedados. A eliminação de Cristian somou 48,32% dos votos do público.

Dentre os brothers na berlinda estavam Cristian, Fred e Ricardo Alface.

O líder da semana, Cezar, foi o responsável pela indicação direta de Ricardo. Como o mais votado da casa, Cristian também foi direcionado à quinta berlinda do reality. Por outro lado, Fred foi emparedado como consequência da última Prova do Líder e puxou Domitila no contragolpe. Contudo, a sister se livrou.

Abaixo você confere a porcentagem de cada emparedado desta semana:

Cristian: 48,32%

Fred: 11,29%

Ricardo: 40,39%

Desistência do reality show

Bruno Nogueira, conhecido como Bruno Gaga na edição, deixou o reality na última sexta-feira (17), após ansiedade durante o programa. O brother refletiu sobre sua passagem no Big Brother Brasil e resolveu apertar o botão da desistência.

“Eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito”, disse Bruno.

Antes de acionar o botão, Gaga teria passeado pelo ambiente refletindo na casa. Após desistir, os brothers ficaram eufóricos ao não conseguirem impedi-lo.

“Só quero estar com meus pais agora e minha família. Eu peço desculpas a qualquer pessoa aqui, mas meu sentimento com essa pressão psicológica, medo, insegurança”, continuou o ex-participante.

Gaga foi rapidamente consolado pelos demais companheiros de confinamento, mas logo acabou sendo chamado para o confessionário e deixou o reality.

