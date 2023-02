Atriz vencedora do Oscar vira piada na internet após performance no BAFTA e desativa Twitter

A atriz Ariana DeBose, conhecida por seu papel em “Amor, Sublime Amor”, virou motivo de piadas na internet, após uma performance na cerimônia do BAFTA (Academia Britânica de Cinema e Televisão), realizada no último domingo (19).

Apesar de ter conquistado o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo desempenho no filme de Steven Spielberg, a estrela não conquistou o coração dos internautas dessa vez.

Após sofrer uma enxurrada de críticas nas redes sociais, com memes que estão rendendo ao longo de toda a semana, a atriz resolveu desativar sua conta no Twitter nesta terça-feira (21).

Twitter de Ariana DeBose é desativado (Foto: Reprodução/Twitter)

Entenda o caso

Ariana DeBose abriu a premiação com a música “Sisters Are Doin’ It for Themselves”, do duo britânico Eurythmics. Contudo, no meio da música ela incluiu uma estrofe de rap, listando todas as atrizes que tinham sido indicadas ao BAFTA.

“Angela Bassett fez a coisa, Viola Davis minha ‘Mulher Rei’, Cate Blanchett você é um gênio, Jamie Lee você é todas nós”, dizia um dos versos do trecho.

Não deu outra: logo Ariana passou a viralizar nas redes sociais, sendo alvo de piadas de internautas que ficaram perplexos com os versos entoados pela artista.

“Um reset cultural como esse não acontece todos os anos e nem com qualquer uma viu. Ariana Debose você sempre será lembrada (famosa talvez)”, riu um internauta.

um reset cultural como esse não acontece todos os anos e nem com qualquer uma viu ariana debose você sempre será lembrada (famosa talvez) https://t.co/QOA52PHFH0 — bolsinha da miley did the thing (@bluccas) February 22, 2023

“Tô me urinando com essa matéria do The Guardian sobre a Ariana Debose”, disse outro.

Tô me urinando com essa matéria do The Guardian sobre a Ariana Debose pic.twitter.com/WRyR5l8Yvy — Johnny Garcia (@Johnnygarci4) February 21, 2023

“Acabei de ver o vídeo da Ariana Debose na premiação lah... Dó dela real”.

acabei de ver o vídeo da ariana debose na premiação lah... dó dela real pic.twitter.com/dWic4kdBEA — mundinho paulinha lopes vila maria alta (@monhgjongyahn) February 20, 2023

“Todo mundo se preparando para twittar o vídeo da Ariana Debose dizendo que Angela Basset “did the thing” quando ganhar o Oscar”.

Todo mundo se preparando para twittar o vídeo da Ariana Debose dizendo que Angela Basset “did the thing” quando ganhar o Oscar. — Pah Sampaio (@pahsampaio_) February 21, 2023

“Deviam agradecer a Oscar winner Ariana Debose por oferecer entretenimento”, ressaltou outro.

deviam agradecer a OSCAR WINNER ariana debose por oferecer entretenimento pic.twitter.com/8sLIi98HIC https://t.co/jy9jbOhWGo — matheus! (@themathfestival) February 20, 2023

