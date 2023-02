Após detonar alegoria com diabo do Salgueiro no Carnaval, Flay se pronuncia sobre críticas recebidas

Após detonar alegoria com diabo do Salgueiro, Flay se pronuncia sobre críticas recebidas (Reprodução/Instagram @flay)

Enquanto aconteciam os desfiles do Carnaval 2023, uma das alegorias de destaque foi a ‘Delírios de Um Paraíso Vermelho’, que apresentou a figura de um diabo na abordagem de liberdade e profanação. Após circular nas redes, a ex-BBB da edição 20 e cantora Flay se pronunciou nesta segunda-feira (20) detonando a manifestação da escola.

“Que show de horror! Independente de religião, que triste ver um espaço tão importante para mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio. Que desgraça isso, me entristece de verdade, mas é isso, cada qual com seu Deus”, comentou a cantora por meio das redes sociais.

Algum tempo depois, Gil do Vigor, o economista e também ex-participante do ‘BBB 21′, criticou o posicionamento de Flay por meio do Twitter.

“Sou cristão, fui missionário de tempo integral por dois anos, fiz seis anos de seminário e quatro de doutrinas de salvação e consigo diferenciar a cultura e o respeito às religiões. A minha fé em meu Deus não me impede de respeitar e até apreciar outras manifestações culturais ou religiosas. Estamos todos em busca de algo, e por isso as religiões devem ser respeitadas sobre a cultura. Quão lindo é poder aprender e desfrutar. E tudo isso vem através do respeito! O respeito nos torna gigantes!”, disse ele.

Após a declaração, Flay foi altamente criticada na web por internautas, haja vista não ter tomado nota sobre o enredo da escola de samba não ter “enaltecido” ao demônio.

Internautas criticaram a cantora e compartilharam um registro seu do Halloween do ano passado, em que surge fantasiada da famosa franquia de ‘Hellraiser - Renascido do Inferno’. A ex-BBB foi acusada de hipocrisia na rede.

Já nesta terça-feira (21), Flay se pronunciou por meio de seus stories no Instagram, explicando seu ponto de vista em relação à polêmica de seu comentário sobre o enredo do Salgueiro.

“Eu acredito que a grande maioria das religiões prezam por coisas boas. Não busquei saber do enredo e agora fui buscar saber e vi que é uma luta entre o bem e o mal, e o capiroto perde. Eu apenas vi aquela foto que todo mundo começou a postar. Quando vi, achei muito forte porque o ‘coiso’ representa maldade”, declarou Flay.

Sobre sua fantasia de Halloween, a famosa explicou não saber do que se tratava na época e que a usou por pensar ser “extremamente artística”. Ela ainda ressaltou ter sido um erro seu não ter buscado o contexto da imagem.