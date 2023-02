Ana Maria Braga está com covid-19 pela terceira vez e fala sobre vacinação

Pela terceira vez, Ana Maria Braga enfrenta a covid19. Pelas redes sociais, a apresentadora do “Mais Você” falou sobre o diagnóstico e procurou acalmar os fãs.

“Não é igual a primeira Covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada”, disse a famosa, que foi diagnosticada pela primeira vez em 2021, quando as gravações presenciais do matinal voltaram.

Como aconteceu no passado, Ana Maria ainda alertou sobre a importância da vacinação contra a doença: “Espero que quem não tenha tomado a vacina vá tomar. Nem se compara com a primeira vez que tive. Se cuidem”.

— Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 21, 2023

Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive.

Se cuidem. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 21, 2023

A segunda vez que a apresentadora da TV Globo voltou a se infectar com o vírus foi em junho de 2022 e ela foi substituída no comando do “Mais Você”.

Nos comentários, os fãs de Ana Maria Braga mandaram boas vibrações e muitas mensagens de melhora para a famosa. Entre as frases mais vistas estão: “Se cuida Ana Maria” e “melhoras”. Um seguidor disse ainda que ela faz falta: “Ana volta logo! Você faz muita falta no programa”.

Ana Maria fala sobre tragédia no litoral de SP

Por vídeo, Ana Maria Braga interrompeu sua folga para falar sobre as fortes chuvas que atingiram o litoral Norte de São Paulo nos últimos dias.

Ana Maria Braga fala sobre estragos da chuva no litoral de SP, onde ela estava com a família (Reprodução/TV Globo/Twitter)

No “Mais Você” desta terça-feira (21), a apresentadora falou tudo que sabia sobre o ocorrido: “Eu estava em Maresias, que eu fui passar o Carnaval lá com as crianças. De repente, teve aquela… Não posso chamar de tromba d’água porque não foi uma tromba d’água. Choveu a noite inteira. Tudo isso que vocês sabem”, começou ela.

Em seu relato, Ana disse que pensou que não conseguiria voltar para a capital paulista, onde mora. Nesta quarta-feira (22), o “Mais Você” recebe Cristian, o quinto eliminado do “BBB 23″, que vai participar do quadro “Café com o Eliminado”.

