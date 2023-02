Adriane Galisteu comenta sobre polêmica no Carnaval: “Sempre tive a perna cabeluda”

Mesmo após o fim dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo, alguns acontecimentos causaram polêmicas nas redes sociais. Um dos nomes envolvidos foi a apresentadora de ‘A Fazenda’, Adriane Galisteu, que aos 49 anos voltou a desfilar na Sapucaí pela Portela após oito anos longe do Carnaval.

“Estou feliz da vida com esse retorno para comemorar o centenário da Portela. E ao lado do meu filho na avenida. Ganhei um Carnaval grávida de quatro meses dele, e agora ele está aqui comigo, aos 12 anos”, disse a apresentadora em entrevista à Folha de São Paulo.

“Sempre tive a perna cabeluda”

Além do retorno após diversos anos longe da Avenida, o que chamou a atenção a atenção da internet foi suas pernas e algumas pessoas não deixaram de opinar sobre os pelos de Galisteu.

“Sempre tive a perna cabeluda! Gente chata. As pessoas estão ficando chata demais. Falam do meu samba... falam da minha perna, falam do meu peito... afffe. Eu sigo, sabe. As pessoas falam... e eu sigo com a perna cabeluda, sigo sem silicone”.

Após a repercussão, a contratada da Record TV também comentou sobre o assunto em seu Twitter: “Amores, é aquela frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras. Vcs se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo né?”

Amores, é aquela frase bem conhecida: meu corpo, minhas regras. Vcs se chocam com mulheres que fazem o que quiser com o corpo né? https://t.co/q52NKJ3Brr — Adriane Galisteu (@GalisteuOficial) February 21, 2023

Apuração acontece nesta quarta-feira

Enquanto em São Paulo a Mocidade Alegre venceu o Carnaval pela 11ª vez na história, a apuração das escolas do Rio de Janeiro acontece hoje, quarta-feira (22), a partir das 16h.

