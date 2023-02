Vídeo: Gerard Piqué e Clara Chía são expulsos de restaurante pelo dono, fã de Shakira

“Constrangedor”, é assim que os internautas descrevem a última saída que Gerard Piqué e Clara Chía tiveram em público. Um vídeo em que o casal aparentemente não foi permitido de entrar em um restaurante em Barcelona viralizou nas redes sociais. O motivo? Segundo os vídeos que viralizaram nas plataformas, o dono do local seria fã de Shakira.

Depois de toda a polêmica que gerada quando se soube que Piqué e Shakira estavam se separando devido a sua infidelidade com Clara Chía, o ex-jogador de futebol agora não deixa de mostrar a nova namorada nas ruas. Porém, isso não os impede de receber alguns comentários ruins ou olhares daqueles que tomam partido da cantora colombiana.

Foi o que aconteceu em Barcelona. O vídeo que viralizou foi feito na noite de segunda-feira, em que Clara Chía e Gerard Piqué desceram do carro em direção ao restaurante. Confira abaixo:

Dueño corre a Pique y Clara Chia de restaurante por ser fan de Shakira



Hace unas horas comenzó a circular un video en donde se ve a #Pique y #ClaraChia molestos subiéndose a la camioneta del ex futbolista. pic.twitter.com/cwWxRGcOFb — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) February 21, 2023

Mas a cena sofre uma reviravolta chocante depois que o proprietário não permite que o casal entre no local. Os fãs na área acharam extremamente bizarro e insultuoso. No entanto, eles perceberam momentos depois que as ações chocantes do proprietário eram justificadas. A razão simples é que ele é fã de Shakira. Assim, o proprietário negou-lhes imediatamente a entrada.

O casal claramente não se envolveu ou olhou para nenhuma câmera, simplesmente voltaram para o carro e se afastaram da cena e do drama indesejado. Real ou não esta situação, Piqué e Clara Chía são mais uma vez alvo do ridículo nas redes sociais por este vídeo que se tornou viral.

Os comentários foram diversos: “O dono do restaurante é mais fiel a Shakira do que o próprio Piqué”, escreveu um fã de Shakira.

Outro, disse: “No lugar dele eu não teria tirado, teria colocado todas as músicas da Shakira para eles ouvirem”, também foi outra reação nas redes sociais.