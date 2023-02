VÍDEO: Ana Maria Braga estava no litoral de SP e fala sobre destruição das chuvas: “Muito triste”

Ana Maria Braga fala sobre estragos da chuva no litoral de SP, onde ela estava com a família (Reprodução/TV Globo/Twitter)

A apresentadora Ana Maria Braga estava em Barra do Sahy, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, durante o último fim de semana. Em um vídeo divulgado em seu Instagram, ela contou que viu de perto a destruição causadas pelas fortes chuvas, que já deixaram 44 mortos e quase 50 desaparecidos na região (assista abaixo).

“Esse foi um final de semana difícil. Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste. Meus sentimentos e orações estão com vocês aí no litoral”, escreveu ela na legenda da publicação.

Na manhã desta terça-feira (21), ela participou virtualmente do “Mais Você”, da TV Globo, quando contou aos repórteres Fabricio Battaglini e Talitha Morete sobre os momentos de tensão vividos ao lado de familiares.

“Quando eu estava lá, de sábado para domingo, foi muito assustador. É uma chuva que começa, com um pouco de vento, depois vai aumentando e a chuva não para. Choveu a noite inteira”, relatou ela.

Ana Maria também explicou como conseguiu voltar à Capital na segunda-feira (20), já que muitas rodovias seguem com trechos interditados.

“Eu acordei cedo, ficamos sem comunicação, sem nada. Não tinha o que fazer, eu só tinha as imagens da televisão. E fiquei sabendo que, naquela manhã, eles tinham tentado abrir aquela passagem da estrada. Pensei: ‘Vou tentar vir por aqui para chegar a São Paulo. E vim pela Tamoios. Não tinha como voltar pela Rio-Santos. Foi uma viagem que a gente se assustou muito, tinha muita pedra e ficamos quase sete horas para chegarmos a São Sebastião e pegar a Tamoios”, relatou a apresentadora.

Apesar do alívio por estar em casa, ela falou que segue preocupada com seus parentes que continuam no litoral.

“Cheguei bem e estou aqui acompanhando, com o coração na mão, porque parte da minha família, como Mariana e as crianças, estão lá ainda, sem poder sair. Agora que a telefonia se reestabeleceu. Mas está faltando de tudo lá. Agora, provavelmente, é que eles vão conseguir sair”, disse.

Diagnosticada com covid

Ana Maria Braga também contou aos fãs que está com covid-19 pela terceira vez. Após apresentar sintomas gripais, ela decidiu fazer um teste, que deu positivo.

“Ficarei ausente do ‘Mais Você' por mais uns dias porque fui diagnosticada com covid pela 3ª vez. Está tudo bem comigo. Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí”, disse ela.

“Não é igual a primeira covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive. Se cuidem”, ressaltou.

