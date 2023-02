Juliette agita Bloco Forrozin no Carnaval 2023 em São Paulo e chama atenção nas redes: ‘Fenômeno’

Juliette não escapou dos assuntos da internet ao participar do Bloco Forrozin em São Paulo, nesta segunda-feira (20). O bloco de Mariana Aydar foi alocado no cruzamento entre a Avenida Ipiranga e Avenida São João, centro de SP.

Juliette plena só no xenhenhem! pic.twitter.com/POAb97FKbN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 20, 2023

A famosa cantou com Mariana Aydar e levantou o astral do público de São Paulo. Não precisou nem ter subido no trio para ser aclamada pelos fãs. Assim que desceu do carro, a vencedora do ‘BBB 20′ foi rodeada pelos fãs e os atendeu.

A cantora surgiu com um vestido colorido e brilhante para o evento, combinando com sua maquiagem. A peça foi confeccionada pela estilista Mayara Bozzato e rendeu diversos elogios a Juliette.

Já no sábado (18), Juliette esteve em Recife para celebrar o Carnaval. Para marcar sua passagem no famoso Galo da Madrugada, a artista elegeu um body com muito brilho.

Atenção nas redes

A passagem de Juliette pelos trios foi um dos destaques das redes sociais, não sendo deixado passar batido pelos cactos. Com seu look colorido e brilhoso, a artista performou ao lado de Mariana Ayar e promoveu agitação em São Paulo.

Na web, os internautas ressaltaram a participação da cantora na folia de hoje (20), com muitos textos de carinho. Nas redes de Juliette, a seção de comentários também não esteve livre das considerações públicas.

“Juliette, você é um fenômeno”, escreveu um usuário do Twitter.

Juliette, você é um fenômeno. pic.twitter.com/WseYSne29i — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 20, 2023

“Isso é Juliette no Bloco Forrozin”, comentou um dos internautas.

ISSO É JULIETTE NO BLOCO FORROZIN! QUE ENERGIAAA ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 JULIETTE NO BLOCO FORROZIN pic.twitter.com/JuNfUmfcTP — Acesso Juliette (@acessojuliette) February 20, 2023

“Que voz, é de se arrepiar”, reparou um internauta em relação à performance da cantora.

Estes foram alguns comentários na publicação do Instagram da cantora:

“Fico impressionado como a Juliette está sempre bem vestida em todas as ocasiões.”

“Parabéns para quem escolhe o visual da Juliette. Todos perfeitos e de bom gosto. Incrível.”

“Algumas publicações não precisam de grandes legendas. Aqui, a linda Juliette diz tudo em apenas uma palavra. Arrasa, maravilhosa.”