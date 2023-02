Folia com classe: Juliette chega para Carnaval de Salvador com look todo prateado (Reprodução/Instagram @juliette)

Para encerrar sua participação do Carnaval 2023, Juliette chegou em Salvador pronta para performar no Bloco Chá da Alice nesta terça-feira (21), ao lado de Mari Antunes do Babado Novo. A cantora marcou presença no circuito Barra-Ondina e não deixou a desejar com seu look para a folia.

Com um vestido curto prateado e adereços na cabeça, da mesma linha, a cantora se preparou para subir ao trio em Salvador e levar mais uma tarde de muita folia aos adeptos dos bloquinhos.

“Eu estou ansiosa, nem dormi direito. Por isso que eu estou assim, ansiosa, pensando em como vai ser hoje. Minha gente, eu estou em Salvador. Vocês têm noção? Eu vou cantar no Carnaval de Salvador”, disse Juliette por meio de suas redes horas antes da apresentação.

Leia mais:

Juliette agita Carnaval em São Paulo ao lado de Mariana Aydar

No Bloco Forrozin em São Paulo, Juliette agitou a capital paulista nesta segunda-feira (20). A ex-BBB participou do bloco de Mariana Aydar, que foi alocado no cruzamento entre a Avenida Ipiranga e Avenida São João, centro de SP.

A famosa, aclamada pelos fãs assim que chegou, surgiu com um vestido colorido e brilhante para o evento, combinando com sua maquiagem. A peça foi confeccionada pela estilista Mayara Bozzato e rendeu diversos elogios a Juliette.

Já no sábado (18), Juliette esteve em Recife para celebrar o Carnaval. Para marcar sua passagem no famoso Galo da Madrugada, a artista elegeu um body com muito brilho.

Na web, os internautas ressaltaram a participação da cantora na folia de ontem (20), com muitos textos de carinho. Nas redes de Juliette, a seção de comentários também não esteve livre das considerações públicas.

Estes foram alguns comentários na publicação do Instagram da cantora:

“Fico impressionado como a Juliette está sempre bem vestida em todas as ocasiões.”

“Parabéns para quem escolhe o visual da Juliette. Todos perfeitos e de bom gosto. Incrível.”

“Algumas publicações não precisam de grandes legendas. Aqui, a linda Juliette diz tudo em apenas uma palavra. Arrasa, maravilhosa.”