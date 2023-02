BBB23: Fred Nicácio percebe ter sofrido intolerância religiosa na casa

O Big Brother Brasil teve mais uma noite agitada e com direito a puxão de orelha da produção. Durante a entrada ao vivo na noite desta segunda-feira, o apresentador Tadeu Schmidt revelou aos participantes que eles poderiam acompanhar os desfiles de Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Após o anúncio, o apresentador aproveitou para tocar em um tema delicado que vem ganhando grande repercussão fora da casa: a intolerância religiosa.

“Eu reparei várias coisas. Sapato tem uma tatuagem linda escrita Jesus nas costas, a gente vê o Fred Nicácio com sua guia rezando sempre, Gustavo rezando de joelhos”, começa Tadeu.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa? Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas! Nenhuma religião é melhor do que as outras, nenhuma religião é pior que as outras, não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos direitos e a nossa admiração”.

Fred Nicácio explica sobre sua religião

Pouco tempo depois, Tadeu abriu espaço para que Fred Nicácio esclarecesse alguns pontos sobre sua religião, dando uma pista ao brother de que ele poderia estar sendo alvo de intolerância religiosa por parte de outros participantes.

É ELE MESMO DOUTOR FRED NICÁCIO RESPEITA O PAPACITO pic.twitter.com/KbopayFwcd — doutor baco exu do sus (@_starboyzx) February 21, 2023

A abertura de Tadeu permitiu que a discussão sobre o tema se estendesse dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil, com diversos internautas reforçando que algumas atitudes de Cristian indicam uma postura de intolerância com a religião de Fred Nicácio. E ao que tudo indica, o participante também teve a mesma percepção.

O DOUTOR FRED NICÁCIO FINALMENTE SACOU QUE O CRISTIAN PRATICOU INTOLERÂNCIA RELIGIOSA COM ELE #BBB23 pic.twitter.com/mMo4SnMEDX — matheus (@whomath) February 21, 2023

A conversa aconteceu depois que Cristian se aproximou do médico para esclarecer algumas questões entre eles e tocou no assunto sobre religião. “Fico incomodado de não entender o que é”, afirma o brother.

Nicácio questionando Cristian o que a religião dele tem a ver com ele estar andando no quarto escuro. #BBB23 pic.twitter.com/N3oHTbLrre — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 21, 2023

