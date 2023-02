Amor de carnaval: atriz de ‘Vai na Fé’, Regiane Alves, surge com novo namorado na Sapucaí

Reprodução Regiane Alves posa com novo namorado, Duda Peixoto Foto: @regianealves (Instagram)

Quem pensa que carnaval é só para solteiros, está enganado! A atriz da novela ‘Vai na Fé', Regiane Alves, aproveitou o carnaval junto de seus amigos e do seu novo namorado, em um clima total de romance.

Depois de dois anos solteira, a atriz que interpreta Clara na novela das 7, assumiu o namoro com o empresário do Rio de Janeiro, Duda Peixoto de Castro Palhares, de 48 anos (quatro anos a mais do que Regiane), na noite desta segunda-feira (21), na Sapucaí.

O casal e os amigos curtiram o camarote Mar, para ver os desfiles das escolas de samba do Rio e posaram em diversas fotos juntinhos, em clima carnavalesco.

A atriz estava solteira, ou ao menos, sem assumir publicamente nenhum relacionamento desde 2020, quando terminou seu namoro com o empresário Guilherme Bottura.

Sempre discreta, a atriz é mãe de dois filhos, João Gabriel, de 8 anos, e Antônio, de 7, fruto do seu casamento com João Gomez, com quem esteve por 7 anos.

Seu atual namorado, Duda Peixoto, também tem um filho do relacionamento anterior.

Durante a noite da Sapucaí, Regiane postou fotos de “encontros de carnaval” com diversos amigos, como com Nilsinho Dias, com a amiga Tatiane, que desfilou na Grande Rio e Nicole Bahls.