Henry Cavill conquista novos projetos após ser demitido pela DC; entenda

O ator Henry Cavill está entrando em novos projetos após sua demissão da DC. O ex-Superman agora dará vida ao protagonista do filme “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, ainda sem tradução para a língua portuguesa.

O projeto é dirigido por Guy Ritchie, mesmo diretor do filme de 2009 de “Sherlock Holmes”. Essa é a segunda vez que Cavill e Ritchie firmam parceria: eles estiveram juntos no longa “O Agente da U.N.C.L.E.”, de 2015.

“The Ministry of Ungentlemanly Warfare” será um filme de ação e espionagem, baseado em um livro de mesmo nome do autor britânico Damien Lewis.

A história explora a relação do primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, com o escritor Ian Fleming, autor de James Bond.

“As técnicas de luta contra nazistas deste esquadrão pouco convencional e urgentemente montado mudaram o curso da guerra e influenciaram na criação das unidades Black Ops modernas”, diz a sinopse oficial.

Os direitos de exibição no cinema foram adquiridos recentemente pela Lionsgate. O estúdio agendou o lançamento do filme para o ano de 2024.

Vale lembrar que Henry Cavill foi recontratado para o papel de Superman no ano passado, após uma longa negociação com a Warner. O ator interpretou o super-herói pela primeira vez em 2013, no filme “O Homem de Aço”.

Desde então, ele vestiu o manto também em “Batman vs Superman: A Origem da Justiça”, em 2016, “Liga da Justiça”, em 2017, e “Adão Negro”, em 2022.

Contudo, com a reformulação do Universo DC promovida pelo diretor James Gunn, Henry Cavill ficou de fora, uma vez que a ideia é apresentar um Superman mais jovem.

