De Anitta a Sabrina Sato: Confira os looks das celebridades que agitaram o Carnaval 2023

O Carnaval deste ano chegou com toda força para compensar a falta dos dois anos anteriores, devido à pandemia que instaurou como consequência do Coronavírus. Como de costume, diversas celebridades ‘deram’ seus nomes com looks extravagantes, bem confeccionados e com muita classe.

Os espaços para os desfiles ficaram pequenos nos dias 17 e 18 deste mês, onde as passarelas comportaram as famosas, rainhas de baterias e trios elétricos. O Carnaval 2023 teve presenças de destaques como Anitta, Sabrina Sato, Pabllo Vittar, Ludmilla, Viviane Araújo e muito mais.

Abaixo você confere um compilado das famosas que passaram por uma das maiores celebrações culturais brasileira.

Sabrina Sato

A famosa desfilou pela Gaviões da Fiel mais uma vez, contabilizando seus 19 anos de casa. Para a segunda noite de desfile, a musa incorporou um dragão como homenagem a São Jorge. Seu look representava traços de um dragão vermelho com chamas e asas.

Anitta

Para o bloco ‘Eu Vou’ em Salvador, a famosa surgiu com um look todo prateado inspirado em Joana D’Arc. No dia seguinte, a cantora utilizou uma combinação confeccionada por artesãs indígenas.

Ludmilla

Incorporando a Rainha de Copas, de ‘Alice no País das Maravilhas’, Ludmilla agitou o bloco ‘Fervo’ em Salvador.

Juliette

Para o bloco ‘Forrozin’ em São Paulo, a famosa vencedora do ‘BBB 21′ surgiu com um look bem característico.

Pabllo Vittar

Em Recife, a famosa surgiu com ar otaku para o Carnaval 2023. Pabllo elegeu uma customização no anime Naruto.

Thelma Assis

A famosa campeã do ‘BBB 20′, Thelminha, marcou presença e desfilou pela Mocidade Alegre. Veterana nas passarelas, a famosa não deixou a desejar com sua composição ancestral.

Iza

Com um look colorido e marcante, Iza deixou sua marca em Salvador com uma composição dourada e com muita cor, com inspiração na cultura africana.

Gloria Groove

No ‘Bloco das Gloriosas’, a artista agitou o público de São Paulo por mais um ano completamente caracterizada como o Buzz Lightyear, conhecido pela franquia de ‘Toy Story’.

Carla Diaz

Em posição de Madrinha de Bateria da Estrela do Terceiro Milênio, Carla Diaz não se abalou com a noite chuvosa no último desfile e marcou sua estreia com um look prateado com cristais e adereços.

Viviane Araújo

A mais nova mamãe do pedaço voltou aos desfiles pela Mancha Verde no segundo dia. Há 17 anos atuante, a famosa representou a cultura nordestina por meio de sua composição.

Ivete

Se tem alguém que é veterana na folia, Ivete Sangalo preenche bem esse requisito. A cantora celebrou seus 50 anos no Carnaval de Salvador e agitou o público, como de costume.

Claudia Leitte

Com looks repleto de adereços brilhosos e coloridos, a famosa investiu em uma caracterização mais ousada pelos blocos de Salvador. Sua escolha temática estava relacionada ao REALVERSO.

Daniela Mercury

Daniela Mercury se inspirou em Carmen Miranda e mais uma vez implantou seus rastros na folia baiana durante o Carnaval 2023.

Gabi Martins

Pronta para a Sapucaí, no Rio, a ex-BBB da edição 20 e cantora Gabi Martins apostou em looks bem brilhantes em seu desfile pela Vila Isabel.