Carnaval 2023 [VÍDEO]: Show de Marina Sena recebe ‘participante’ inusitado que dorme no palco durante performance

Marina Sena comandou um dos shows no Carnaval de Recife, neste domingo (19) e virou assunto na internet por conta de um episódio inesperado. Durante sua apresentação, uma figura totalmente inusitada surgiu no palco e resolveu tirar um cochilo enquanto a artista performava seu sucesso ‘Por Supuesto’.

Mesmo com o som alto e a plateia sendo conduzida ao som da cantora, o cachorrinho nem se abalou durante sua apresentação. O famoso cão ‘caramelo’ estabeleceu seu lugar no palco e sequer se preocupou com a folia ao seu redor.

Claramente, o assunto logo subiu nas redes sociais e o vídeo viralizou rapidamente. O cão resolveu tirar apenas um cochilo e agora milhares de pessoas sabem de sua existência e ele não imagina por quê.

Assista ao vídeo:

a estrela do meu show foi esse dog sério mesmo hahahahahah pic.twitter.com/oRAet5d5Pt — Marina Sena (@amarinasena) February 20, 2023

Reação nas redes sociais

Conforme o registro de espalhou nas redes, Marina Sena não pôde deixar de comentar sobre o ocorrido. A cantora brincou com a situação e falou até mesmo de outras experiências com aparições surpresas de animais em seus palcos.

“A estrela do meu show foi esse dog sério mesmo hahahahahaha”, escreveu a cantora no Twitter. “Gente, eu não sei o que rola, os bichos gostam de subir no meu palco, primeiro foi o siri, depois o doguinho, podem vir bichinhos, eu amo.”

gente eu não sei o que rola, os bichos gostam de subir no meu palco, primeiro foi o siri, dps o doguinho, podem vir bichinhos eu amoooooo — Marina Sena (@amarinasena) February 20, 2023

“Carnaval de Recife é show de Marina Sena em praça pública com um doguinho deitado no palco porque o espaço é dele o ano todo. Por que essa semana não seria?”, disse um internauta.

Carnaval de Recife é show de marina sena em praça pública com um doguinho deitado no palco pq o espaço é dele o ano todo, pq essa semana não seria??? pic.twitter.com/U54pWAx83G — vini lasserre (@vinilasserre) February 20, 2023

“Ainda estou passada com o cachorrinho dormindo muito tranquilo no palco do show de Marina Sena. O Carnaval do Recife é diferenciado!”, brincou uma usuária da rede.

Ainda to passada com o cachorrinho dormindo muito tranquilo no palco do show de Marina Sena. O Carnaval do Recife é diferenciado! 🤣❤️ pic.twitter.com/ZfmlVm3Y8j — Thati Lucena (@thatilucena) February 20, 2023

A famosa teve sua passagem na Praça do Arsenal, em Recife, sendo um dos destaques capital pernambucana. Marina não só cativou o público em questão, como também fez um cãozinho se sentir à vontade em sua apresentação, a ponto de dormir tranquilamente.