Carnaval 2023: Patrícia Poeta vira piada ao falar que ficou na muvuca em Salvador

Patrícia Poeta foi até Salvador para curtir o Carnaval de 2023 e também para entrevistar Ivete Sangalo para o “Encontro”. Mas, nas redes sociais, a apresentadora continua sendo piada dos fãs do programa da TV Globo, que segue em baixa e recebendo comentários negativos.

Em pleno domingo (19), enquanto os desfiles da folia aconteciam, alguns internautas lembraram que nesta segunda-feira (20), Patrícia estaria de volta e comentaram sobre ela e Ivete: “Minha gente, amanhã a Patrícia Poeta vai subir no trio da Ivete. Será que ela vai deixar a Ivete cantar?”.

Um segundo perfil no Twitter aproveitou os dias de Carnaval para criticar o programa e afirmou que “hoje não devia nem ter ‘Encontro’”, que segue com notícias sobre os assuntos mais polêmicos da manhã.

Demorou pra ter uma nuvem de palavras decente 🗣️#Encontro pic.twitter.com/jc133CTDj4 — Brenno De Moura  (@mbrenno_) February 20, 2023

Lore Improta, esposa de Leo Santana, também esteve no palco e falou do sucesso da música do baiano: “É um presente. Nós não imaginávamos que seria este sucesso, que foi orgânico”, disse ela para Patrícia Poeta, que avisou: “cheguei ontem de Salvador”.

Ao anunciar a matéria com Ivete Sangalo, os haters do “Encontro” voltaram a criticar a famosa, que disse que tinha ido no meio da multidão, mas apareceu em cima do trio: “Fala sério Patrícia Poeta no meio da muvuca? Em cima do trio é barbada, muvuca é no meio do povo”.

E q @ivetesangalo dizendo que a @patriciapoetap e ela são amigas de “várias cavalgadas”? 🥵🤣 #Encontro — Gael (@_ogael) February 20, 2023

Já outro deu risada da situação: “Sim Patrícia Poeta, você ficou no meio da muvuca (Imagem dela em cima do trio)”, escreveu o anônimo.

Com toda infraestrutura necessária, Patrícia Poeta viajou e conseguiu conversar com a cantora. Mas, a ideia da Globo é colocar a apresentadora do “Encontro” fora do estúdio para ter mais contato com as pessoas, como acontece com a plateia, que diariamente é vista no matinal e exaltada por ela.

A Patrícia Porta se fazendo de popular!! Nojo 🤢 #encontro — Ana2 (@AnaSuza2022) February 20, 2023

A manobra faz parte de um projeto de deixar Patrícia mais carismática e fazer a transição entre a jornalista, que esteve no “Jornal Nacional” e “Fantástico”, para a apresentadora de entretenimento, que começou no “É de Casa” e foi para o ex-programa de Fátima Bernardes.

Entre os temas comentados por Patrícia Poeta esteve a estreia da segunda temporada do “Pipoca da Ivete”, programa comandado pela cantora aos domingos. A atração, que vai começar após a final da terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, estreou no ano passado e obteve bons índices de audiência.

