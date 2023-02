Carnaval 2023: Frase polêmica de Ana Maria Braga assusta fãs durante a folia

De folga do “Mais Você” neste Carnaval, Ana Maria Braga usou o Twitter para soltar suas famosas frases motivacionais. Na rede social, a famosa entrou no clima da folia e escreveu: “Não é beijo que faz sapo virar príncipe… é a cerveja”.

Sem medo de ser feliz, Ana Maria agradou os fãs, que aproveitaram para comentar sobre o assunto. Enquanto uns aplaudiram a apresentadora da TV Globo e outros chamavam ela de “Aninha sensata”, há quem discordou: “Às vezes, não é nem a cerveja Ana, mas a tal da cachaça. É perigosa, hein....”.

Uma outra seguidora da famosa também alertou Ana Maria Braga sobre a briga que ela iria arrumar: “O público parando de beber e a indústria cervejeira jogando hate na Ana Maria”, escreveu uma anônima, que entrou na brincadeira.

Não é beijo que faz sapo virar príncipe… é a cerveja. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 20, 2023

Vale lembrar que não são apenas as frases dela que chamam a atenção dos fãs do “Mais Você”. Na última sexta-feira (17), a celebridade apareceu com um look colorido: “A bonequinha sabe brincar sim! Sexta-feira de Carnaval e a gente tá muito animado!”, disse ela, toda feliz com o retorno da folia em São Paulo.

Além da roupa, Ana Maria estava com um aplique feito por Marcio Granado, seu cabeleireiro , que empolgou os admiradores da veterana das manhãs da TV Globo.

Você iria pro bloquinho comigo? 🙃 pic.twitter.com/KY0vVfIyMu — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) February 17, 2023

Folga durante o Carnaval

Ana Maria Braga não apareceu no “Mais Você” desta segunda-feira (20). De folga por causa do Carnaval, a famosa foi substituída por Fabricio Battaglini e Talitha Morete, que sempre comandam o matinal quando ela está fora de São Paulo.

Antes do começo do programa, a dupla apareceu para os fãs e avisou que o “Mais Você” não seria exibido em São Paulo, por causa das fortes chuvas que atingem a região litorânea. No lugar, o “SP1″ entrou mais cedo.

De acordo com Fabricio Battaglini e Talitha Morete, o programa de Ana Maria Braga retorna à grade de programação em São Paulo nesta terça-feira (21).

